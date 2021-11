Yolanda Díaz lanza el vídeo para promocionar su plataforma de 'Otras políticas' sin Ione Belarra

"Hola, Fátima. Hola, Mónica. Hola, Ada. Hola, Yolanda". Así comienza el vídeo de presentación de la cumbre Otras políticas que compartirán el próximo 13 de noviembre en Valencia Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica Oltra y Mónica García y en la que hablarán sobre cuál es su alternativa de izquierdas.

Junto a ellas estará otra mujer, la feminista ceutí Fatima Hamed Hossain, líder del partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC). En el cartel del acto ni rastro de representación de Unidas Podemos. Ni Irene Montero ni Ione Belarra.

Se trata de un acto organizado por el partido de Oltra (Iniciativa-Compromís) y que estará conducido por la periodista Carolina Ferre en el teatro Olimpia de la capital valenciana a las 11:00 horas. En él, estas cinco mujeres participarán desvinculadas de sus siglas, a modo de reflexión sobre ideas y experiencias políticas bajo liderazgos femeninos.

Ni listas ni nombres

La intención es no hablar ni de listas ni abordar la situación de posibles alianzas entre partidos, pues las participantes expondrán su visión personal de determinadas políticas. Sin embargo, sí será un punto de inicio para la plataforma de izquierdas de Yolanda Díaz, aunque fuentes de su entorno aseguran que, por ahora, este acto "no tienen nada que ver" con las intenciones futuras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Esta cita ya ha generado cierto revuelo en pleno debate sobre las estrategias de reagrupación de la izquierda para garantizar gobiernos progresistas en los próximos comicios y apartar a la derecha, y especial a Vox, de las instituciones. Y es que la fecha coincide con el congreso que celebrará el PSPV-PSOE durante todo ese fin de semana en Benidorm.

Yolanda Díaz ha reiterado en diversas ocasiones que ahora está centrada en su labor ejecutiva y que aún no tiene decidido si será candidata a los comicios. "Si pensase que me voy a presentar en las elecciones lo diría. No estoy en eso, estoy completamente volcada en la gestión de mi Ministerio", destacó este miércoles durante una entrevista a La Sexta.

Tranquilidad en Podemos

Díaz destacó que trabaja en un proyecto de país que promueva un cambio profundo al país de cara a la próxima década, para el cual desplegará un proceso de escucha activa con distintos agentes, donde los partidos serán secundarios y el verdadero protagonismo lo tendrá la sociedad. También dejó claro que esta iniciativa "no va de nombres ni de egos ni de partidos".

En Unidas Podemos hay tranquilidad ante este encuentro. La formación morada ya respaldó en la clausura de su 'Universidad de otoño' la estrategia de frente amplio progresista, bajo el liderazgo de la titular de Trabajo, que permita desbancar al PSOE como fuerza hegemónica de izquierda. Tanto Ione Belarra como el exlíder del partido, Pablo Iglesias, avalaron esta opción.

