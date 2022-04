La última confesión del polémico Naim Darrechi: "Me he hecho mujer porque tienen más derechos"

Naim Darrechi se ha cubierto de gloria. El tiktoker que saltó a la fama fuera de las redes cuando confesó que engañaba a las mujeres con las que se acostaba diciéndoles que era estéril, ahora vuelve a estar en el centro de la polémica tras asegurar que se ha cambiado de género "porque las mujeres tienen más derechos" y pedir, entre otros comentarios machistas y homófobos, baños exclusivos para no mezclar a las personas homosexuales con las heterosexuales.

Darrechi, muy a nuestro pesar, es el tiktoker con más seguidores de España, con más de 28 millones en TikTok y más de 6,5 millones en Instagram. Si nos preguntan a qué se dedica realmente, no sabríamos contestarles más allá de que es creador de contenido y algunas marcas confían en él para hacer publicidad en sus fotos y vídeos. Teniendo esto en cuenta, es todavía más sorprendente que una persona con su discurso siga ganándose la vida a costa influir en los más jóvenes.

Exculpado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma de Mallorca de la acusación de delito de odio y contra la libertad sexual que tanto el Govern como el Institut Balear de la Dona presentaron contra él por decir abiertamente que les contaba a sus parejas "que soy estéril, que me he operado para no tener hijos" y así animarlas, engañándolas, a no usar preservativo en sus relaciones, ahora el mallorquín dice que se ha cambiado de género por la "desigualdad legislativa".

"Me llamo Naima Alejandra"

Banalizando por completo la situación que viven las personas trans, ha explicado en varias stories de Instagram que ha tomado esta decisión no por disforia sino porque "el hombre está por debajo" y la mujer en España está "más protegida" por "cosas feas que han pasado, pero que los hombres no tienen la culpa". Criticando de paso a los "podemitas", ha invitado a otros hombres a hacer lo mismo que él.

Porque en nuestro país, sostiene, "los podemitas son tan lameculos y tan incoherentes que te dejan cambiar de sexo cada seis meses y solo tienes que rellenar un formulario". Informando de que ahora se hace llamar Naima Alejandra, aclara que lo suyo "no tiene nada que ver con el colectivo trans, sino con la incoherencia del Gobierno que tiene una ley que desventaja al hombre y luego te da a elegir si ser hombre o mujer. Pues si pienso un poquito quiero ser mujer porque tienen más derechos".

Se vanagloriaba de eyacular dentro de las chicas con las que se acostaba mintiéndolas, diciendo que era estéril



Hoy dice que se va a cambiar el género porque las mujeres tienen más derechos



Naim Darrechi tiene 6.5millones de seguidores en IG, la mayoría menores de edad



Miedo pic.twitter.com/JDQ9nN26mx — Víctor Gutiérrez (@victorg91) April 21, 2022

Advierte al público que "ahora soy mujer y tengo más poder", añadiendo que deben tener "cuidado con lo que digáis porque los mensajes pueden ser multados y demandados" y considerando que lo más razonable "sería que igualen la legislación entre hombres y mujeres" sin aclarar, por supuesto, cuáles son esas leyes que reconocen más derechos a ellas que a ellos. No obstante, por si este discurso fuese poco, el malloquín ha ahondado más en el tema junto al también influencer José Nogales.

Baños para homosexuales

Ambos han protagonizado un directo que no ha tardado en llegar a Twitter para recibir una auténtica avalancha de críticas. En su intervención se quejan de que los hombres han perdido derechos y están yendo a la cárcel, insistiendo en que "muchos sufren en silencio" y reconociendo que les da reparo hablar de ello porque "las marcas no nos van a pagar, pero son verdades". Además, retan a sus seguidores a demostrar que hombres y mujeres tienen los mismos derechos:

Diálogo entre Sócrates y Platón pic.twitter.com/vTEUfhrlaf — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) April 20, 2022

Destaca Darrechi, para rematar, que a él le gustaría "que España vuelva a ser la de antes, con esos cambios que hemos mejorado, pero teniendo esa esencia". Cabe recordar que el tiktoker tiene 20 años y se hace difícil precisar a qué época se refiere con esa frase nostálgica. Sin embargo, aunque parezca ya suficiente martirio, el tema todavía no se ha terminado aquí porque falta el comentario homófobo que siempre suele estar presente en estos discursos.

En ese mismo directo con Nogales y contando con las risas y el aplauso de éste, Naim Darrechi dijo que él era partidario de que los homosexuales tuviesen un baño diferenciado "porque si separan a mujeres de los hombres y entre ellos puede haber atracción, si un hombre se puede sentir atraído por un hombre no puede ir a la misma ducha". Como colofón final, el mallorquín ha señalado que "el verdadero macho es el que lo prueba y lo descarta":

Naim Darrechi: “Los homosexuales no deberían de ir al mismo baño que los chicos heterosexuales”



Y el otro riéndose… pic.twitter.com/437NG0t8yO — Manu (@soymanulalia) April 20, 2022

Con todos estos mimbres lo raro sería que Twitter no se hubiese hecho eco del asunto, pero a estas alturas el nombre de Naim Darrechi lleva horas en la lista de trending topic por la infinidad de críticas que ha estado recibiendo. Estas son algunas de ellas:

Naim Darrechi: “Deberia haber un baño para los homosexuales ya que os gustan los hombres y tenéis ventaja”



No le bastaba con demostrar su misoginia que ahora tiene que demostrar su homofobia.



Seguimos para bingo. — Carla♀ (@carlagaleote) April 21, 2022

Hace falta tener un hervor de más para pensar que realmente Naim Darrechi se haya cambiado el sexo registral en un día mediante una ley que aún no está vigente para conseguir unos privilegios que ya tiene siendo un hombre cisheterosexual — La Troyiqueer🦄🌈 (@analadetuiter) April 21, 2022

Hermanos, estudiad para que vuestros hijos no sean Naim Darrechi. — Shaulak (@Shaulak_) April 21, 2022

me fascina muchísimo la mente de naim darrechi, tipo como es capaz de pensar tantas subnormalidades por minuto es que es para reflexionar — ruth🌷LNDP (@ruthhaparicio) April 20, 2022

Naim Darrechi destruyendo trincheras ideológicas pic.twitter.com/7sVMNLSE8X — LupiFer (@FeryLupita1) April 21, 2022

Porfavor quítenle el internet a naim darrechi y a Jose nogales — Iri🏳️‍🌈 (@arimlndz_) April 20, 2022

Naim Darrechi: “Deberia haber un baño para los homosexuales ya que os gustan los hombres y tenéis ventaja”



(Naim Darrechi no se podría controlar si compartiese baño con mujeres) — Kappah (@Kappah20) April 21, 2022

Naim Darrechi va a seguir diciendo burradas, siendo un homófobo, machista y misógino y no pasa nada. Seguirá abusando y no pasa nada.

Y lo peor, habla a una audiencia de niñatos que alecciona y piensan lo mismo que él.

Vaya ejército, qué asco y qué miedo — Laeme 🤍🦖 (@_Laeme_) April 21, 2022

Naim Darrechi diciendo en un directo que los hombres no tienen los mismos derechos que las mujeres



Claro que no, si tú has dicho publica y abiertamente que violas a mujeres y no te ha caído ni un solo mes de cárcel — alisia:) (@alixrjs) April 21, 2022

Si pudieseis meter a algún influencer en la cárcel cuál sería y porque naim darrechi? — Selena Milán 🦊 (@selmilan) April 21, 2022

Desde luego que todo son risas hasta que recordamos que es el tiktoker con más seguidores de nuestro país.

Sigue los temas que te interesan