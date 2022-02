La juez exculpa al influencer Naim Darrechi: buscaba fanfarronear y alardear, pero no agredir

El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha exculpado al influencer mallorquín Naim Darrechi, detenido en mayo de 2021 y acusado de delitos de odio y contra la libertad sexual. El Govern y el Institut Balear de la Dona presentaron una querella -ahora archivada- contra el joven por unas declaraciones en las que aseguraba que engañaba a las mujeres diciéndoles que era estéril para mantener relaciones sexuales sin preservativo.

"Yo les digo que tranquilas", expuso Darrechi en una entrevista, "que soy estéril, que me he operado para no tener hijos", concluía el joven en unas declaraciones en las que la jueza no encuentra "modo alguno que se refiera a las mujeres por motivo de intolerancia, sino más bien por el propio egocentrismo del declarante y por su deseo de mantener relaciones sexuales satisfactorias".

En este sentido, la jueza defiende que en el mensaje del tiktoker "el ánimo perseguido no era el de agredir, sino más bien el de fanfarronear alardeando de una pretendida posición de superioridad respecto de sus parejas" y considera que sus declaraciones no son "ni graves ni serias desde el punto de vista de la generación de un sentimiento de odio hacia las mujeres".

Finalmente, el tribunal, que, además, ha considerado como atenuante que el joven se disculpara por redes sociales, ha explicado que los hechos no pueden ser valorados como un delito contra la libertad sexual dado que no se pueden considerar "suficientes las manifestaciones del querellado realizadas de forma irreflexiva y espontánea".

