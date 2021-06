Los zascas a Miguel Ángel Revilla al confesar que se fumó un puro en el interior de un restaurante

El pasado 6 de mayo el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se fumó un puro en el interior de un restaurante de Santander mientras comía, pese a las restricciones sanitarias que permitían consumir únicamente en terrazas y prohíben fumar, pero en aquel momento lo negó argumentando que se trataba de un lugar abierto y que el puro no era suyo. Un grupo de hosteleros difundió las imágenes dos semanas después por las redes sociales en un vídeo grabado a la salida del local ubicado en la calle Castelar de la capital cántabra.

Los hosteleros increparon entonces a Revilla y le reprochaban también que estuviera comiendo en el interior del restaurante cuando las normas lo prohibían en ese momento. El presidente lo negaba y decía que estaba "autorizado" a hacerlo. Después, en sus redes sociales, explicaba a sus seguidores que había comido "en un lugar abierto y ventilado, no en un espacio cerrado, invitado por una importante empresa de Cantabria, que fue la que eligió el lugar y realizó la reserva".

Increpan a Revilla por no respeta las medidas anticovid en un restaurante

En aquel momento, después de haberse difundido la grabación, la oposición de Ciudadanos, Partido Popular y Vox habían pedido la comparecencia del presidente en el Parlamento regional, un hecho que no se ha producido hasta esta semana, cuando Revilla ha confesado que mintió aquel día. Pero no sólo en esa ocasión, puesto que siguió defendiendo su versión hasta ahora. De aquel inicial "yo no fumo", que todos sabíamos que era falso, a "el puro era mío" ha pasado un mes.

Mientras, en declaraciones a EL ESPAÑOL, defendía que estaba en una "semiterraza" y afirmaba que "ni en los tiempos de ETA he llevado yo escolta. Me la han ofrecido, pero la he rechazado. Ahora voy a pedir que me acompañen a los actos importantes porque esto no puede ser", en alusión al enfrentamiento que mantuvo con unas personas que aparecieron con pancartas en un evento al que asistió. "Mi hija, de 21 años, insultada al ir a sacar la basura", lamentaba el presidente, considerando que se trata de "unos escraches que no le hacen ni a Pablo Iglesias".

"Admite, pero no dimite"

Revilla ha confesado ahora que había mentido, y que lo había hecho porque "me sometieron a una presión en un momento determinado que ya no sabía ni lo que decía". Ha sostenido en el Parlmento que "el bochorno fue terrible" al ser preguntado por ello por los portavoces de Vox y Ciudadanos, Cristóbal Palacio y Félix Álvarez. Admitió que el puro de la discordia era suyo:

🗣 Miguel Ángel Revilla reconoce haber mentido sobre su comida y puro en el interior de un restaurante



👉 El presidente cántabro asegura que lo negó por sentirse "acosado" y "avergonzado" al ser increpado por un grupo de hosteleros



📲#Lascosasclaras141

🔴https://t.co/mwvfkPwbyc pic.twitter.com/cOvVCVZfyp — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) June 8, 2021 "El puro era mío, pero el puro yo lo llevaba encendido por la calle, como lo dejo aquí a veces", explicó. No obstante, el mea culpa entonado por Miguel Ángel Revilla no ha parecido suficiente ni a la oposición ni a los miles de tuiteros que este martes han catapultado su nombre a la lista de tendencias pidiendo su dimisión:

Dice @RevillaMiguelA que ha mentido, lo reconoce y sigue ahí.

Dimite y vete a casa, da ejemplo y no te aferres al sillón, dimite.#DimitirNoEsUnNombreRuso — Rafa 💪👑🇪🇸🇮🇱 (@rafetavlc) June 8, 2021

Miguel Ange Revilla “Es cierto que he mentido. He mentido porque me sometieron a una presión en un momento determinado que ya no sabía ni lo que decía"

Ahora vas a @laSextaTV a dar lecciones y a criticar a los que no cumplen la restricciones, mientras tú a fumar y comer sin poder pic.twitter.com/taHb3vSC7x — Juan Pablo CAPRI 🇪🇸 🇪🇸 (@hernandezcapri1) June 8, 2021

Revilla admite, pero no dimite. — Su Hezelencia la Reina Agustina I de Fecca 👑💩 (@ReinaFecca) June 8, 2021

Muchas personas no sabían qué decir, pasando mucha vergüenza, cuando llegaron las Navidades y no tenían ni para turrón.



Esa gente que aún dejó usted casi cuatro meses más sin trabajar, @RevillaMiguelA , sus paisanos. Miles de ellos, sometidos a la indignidad. Y habla de bochorno pic.twitter.com/rS5JXuAznY — José B. Martínez (@jose_bmartinez) June 7, 2021

Revilla mintió por encima de sus posibilidades.🤔🤔 pic.twitter.com/iRbIoaeOdT — Astur Gladiator 🇪🇸 (@GladiatorAstur) June 8, 2021

Revilla el " Salvapatrias " admite un mes después, que mintió sobre la comida donde fue cazado saltándose las normas covid. — Fuensanta López (@FuensantaLM) June 8, 2021

Miguel Ángel Revilla, ha reconocido su error, pues dimita con elegancia y cierre la puerta al salir. — Marta Sevilla 2 (@BalbontinCas) June 8, 2021

Que dice Revilla que mintió al ponerse nervioso, que el puro era de él.

Lleva 50 años poniéndose nervioso. Desde que decía aquello de «Tenemos una ideología que siempre he pensado que era exportable, en función, naturalmente, de una actualización del pensamiento de José Antonio» — Jorge Martínez (@jorgepravia) June 8, 2021

Revilla dice que mintió acerca del puro, porque le sometieron a mucha presión cinco tíos de 1.85cm.

Hay que ser cínico, sinvergüenza y mentiroso.

Por cierto @RevillaMiguelA sigue sin dimitir y va por los canales dando lecciones de ética, cuando no sabe lo que significa eso. — 𝑱𝒆𝒔ú𝒔 𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓𝒂𝒍 🇪🇸 (@jemayfe) June 8, 2021

Revilla reconoce AHORA que sí se fumó un puro el día de marras. — 𝙋𝙚𝙧𝙧𝙚𝙧𝙖𝙨 (@ferreras2018) June 8, 2021

De momento, al menos en Twitter, Revilla no ha añadido nada más.