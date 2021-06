El entrenamiento de Mark Zuckerberg para hacerse "depredador" que inquieta a internet

Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Facebook, es un tipo bastante peculiar y no solamente por nadar en millones de dólares y haber sido la persona más joven en aparecer en la codiciada lista Forbes. Las diferentes obras bibliográficas y filmográficas que se han elaborado a partir de su mediática figura no dejan lugar a dudas y describen a un chico con pocas habilidades sociales y una empatía más bien escasa.

El CEO de Facebook no es uno de los personajes favoritos del público, que lo mira de reojo como al genio rarito de la clase que uno nunca sabe por dónde puede salir. Por eso ha inquietado sobre manera el último vídeo que ha compartido a través de su red social el pasado 7 de junio. En las imágenes, que están grabadas a cámara lenta, se ve a Zuckerberg haciendo un lanzamiento casi perfecto de jabalina que termina a poca distancia del centro de la diana.

"Tengo un conjunto de habilidades muy particular", escribía el CEO de Facebook al compartirlo. Las imágenes están acompañadas del tema de Audioslave, Show me how to live —Muéstrame cómo vivir, en español—, que tiene un estribillo muy sugerente: "Un clavo en mi cabeza / De mi creador / Tú me diste la vida, ahora muéstrame cómo vivir".

"Entrena para depredador"

Mientras se escucha la canción, Zuckerberg sostiene la lanza en su mano y la expulsa con maestría hacia el objetivo como si hubiese llevado una doble vida como cazador tribal durante todo este tiempo:

Bromeando sobre su propio vídeo en los comentarios del post al decir que "aceleré un poco al final", estaba claro que las imágenes del estadounidense iban a hacerse virales también fuera de Facebook, donde las mofas han ido dejando paso a la inquietud. En Twitter, por ejemplo, el tuit de este periodista de The Washington Post, que reconocía que le había puesto "nervioso" el vídeo de Zuckerberg "entrenando para ser un depredador" ha logrado miles de reacciones:

Mark Zuckerberg is training to be an apex predator backed by Audioslave songs and it makes me nervous pic.twitter.com/i95fdOfCPj — gene park (@GenePark) June 7, 2021

Sin embargo, no es este el primer vídeo que el creador de Facebook ha subido en su peculiar vuelta al neolítico. De hecho, un día antes explicaba que el sendero por el que quería caminar no estaba abierto al senderismo, sino era para uso de cazadores: "Es, básicamente, como decir que no puedes caminar por aquí a menos que también traigas un arco y una flecha". Dicho y hecho. Poco después subía este otro vídeo:

Comentaba que "si yo fuera uno de Los Vengadores, estoy bastante seguro de que sería Ojo de Halcón". Para echar más leña al fuego, repasamos la hemeroteca para descubrir que Zuckerberg es aficionado a la caza desde que en 2011 cazó un bisonte. "Me he convertido básicamente en vegetariano, ya que la única carne que consumo es la de los animales que yo mismo he matado", ha dicho. Por el momento, sobre el canibalismo no se ha pronunciado, así que podemos estar tranquilos.