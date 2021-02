El aplaudido mensaje que Ana Obregón ha mandado a Irene Montero a cuenta del 8M

Finalmente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha claudicado este viernes afirmando con rotundidad que no se convocarán manifestaciones el próximo 8M, pero sí habrá "actos creativos", una fórmula en la que el feminismo lleva semanas trabajando para poder visibilizar las mismas reivindicaciones sin poner en peligro la salud de las personas, con cosas como fabricar pancartas para que cuelguen de los balcones u organizar conferencias en línea.

Un día antes, la presentadora y actriz Ana Obregón quiso dirigirse a Montero en un texto que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales. Ha escogido Instagram para "refrescarle la memoria porque, a veces, las conexiones sinápticas de las neuronas con tanto lío nos van despacio", dice en un texto donde no se ha cortado ni un pelo y en el que empezaba citando estudios científicos que demostraban que "si se hubiera confinado España un día antes de las manifestaciones del 8M se hubieran evitado 20.000 muertes".

Recuerda que sí se celebraron estas convocatorias multitudinarias —cabe recordar que ese fin de semana también se celebraron con normalidad el resto de actividades deportivas, culturales y políticas—, y apunta que este pasado miércoles "murieron en España 400 personas por la pandemia", poniendo también de relieve la letalidad de las mutaciones y recordando sus años en la facultad de Biología al apuntar que se está empleando terminología errónea porque "cepa es cuando el virus se fija".

"No añadas más tumbas"

Obregón continúa recordando las instrucciones de la OMS para evitar aglomeraciones y afirmando que "todos queremos que esta pandemia acabe, pero nuestra ministra se empeña en celebrar esas manifestaciones para que empiece la cuarta ola antes de acabar la tercera, para que se contagien y mueran mujeres de todas las edades, para que los trabajadores se sigan arruinando".

Así, le ha pedido "por favor, no añadas tumbas a la mala gestión del Gobierno" y le ha dicho directamente que "no asistir no significa que no seamos feministas, significa que queremos evitar más muertes y eso enaltece a la mujer". "Este es mi humilde consejo, Irene. De una madre a otra madre. De una madre soltera que ha cuidado, educado y trabajado sin tener que utilizar (como has hecho tú) una niñera pagada con dinero público", ha escrito.

En esa misma línea ha seguido diciendo que ella no ha tenido "a Pablo para que le compre un chalet y tener un Ministerio (qué suerte)", sacando también a colación a su hijo fallecido y finalizando con un mensaje para todas las mujeres: "que no os engañen, elevad las palabras, no la voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores, no los truenos #8M".

El contundente mensaje de Ana Obregón a Irene Montero se ha popularizado este viernes, siendo tendencia en Twitter, donde las opiniones han estado muy divididas entre aquellos que creen que la presentadora ha sido machista al referirse a Pablo Iglesias y los que han aplaudido su reflexión:

Me parece bien y lícito que Ana Obregón de su opinión sobre las convocatorias al 8M. Que este de acuerdo o que no. Pero es ofensivo es que el final de su mensaje sea si Pablo le ha comprado una casa a Irene o tienen cuidadoras para sus hijos. Mientras se habla de feminismo. — Jennifer (@jenniferlupz) February 26, 2021

Esta mujer, Ana Obregón, ridiculizada tantas veces por la izquierda por no querer ser esclava de sus dogmas, es más mujer que todas las del Ministerio de Igualdad juntas y más intelectual que toda la cuadrilla firma-manifiestos de bardenes, almodóvares, diegosbottos, etc juntos. pic.twitter.com/jFyvBLHt1Z — Samuel (@guidoprincesa) February 26, 2021

Ana Obregón, contra Irene Montero

Irene está pagando la hipoteca con su trabajo, no hace falta que ningún hombre ni su pareja ni su padre le regalen la casa como a ti pic.twitter.com/HyCmsUNa6E — Borde Woman (@Karmaleonic) February 26, 2021

¿Pero cómo se le ocurre a Ana Obregón expresar su opinión con total libertad? ¿Estamos tontos o qué? — BlaBlaBlito (@BlaBlaBlito) February 26, 2021

En mitad de la vorágine, la ministra ha compartido las palabras de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que esa misma mañana había sido entrevistada. Afirmaba Montero que en el 8M se respetarán "escrupulosamente lo que digan las autoridades sanitarias"; pero añadía que "no vamos a tolerar el discurso de criminalización de la derecha contra la lucha de las mujeres":

Sabemos que este 8M será diferente, marcado por la pandemia y respetando escrupulosamente lo que digan las autoridades sanitarias.



Lo que no vamos a tolerar es el discurso de criminalización de la derecha contra la lucha de las mujeres .



Este #8M más feminismo. pic.twitter.com/cWR3ezAc3i — Irene Montero (@IreneMontero) February 26, 2021

¿Quizás ha sido esta su peculiar forma de contestar a Ana Obregón?