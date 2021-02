La aplaudida lección de Macarena Olona a Máximo Pradera después de desearle un cáncer

El periodista Máximo Pradera ha estado este jueves en la diana de las críticas de Twitter después de haber escrito un más que desafortunado artículo deseando que José María Aznar, Donald Trump y Macarena Olona padezcan cáncer. En sus polémicas palabras, que han encontrado una doble réplica por parte de la portavoz de Vox, el madrileño preguntaba si no era posible que a ellos les tocase "algo" de la enfermedad y no a Julia Otero.

"El cáncer no es más que eso: una mutación", consideraba, preguntándose si "¿esas mutaciones no podrían repartirse con más tino? ¿Para qué tenemos a Trump, o a Aznar, o a la arpía de Macarena Olona, sino para que les toque algo en el sorteo?". Más adelante, Pradera concluía: "pues nada, macho, la Otero con cáncer y ellos sanos como cervatillos. Tampoco es imprescindible que vayan hoy a reunirse con el Creador, pero estaría bien que tuvieran que bregar con el tratamiento, que casi siempre es chungo de narices".

Además, para justificarse, decía de Olona que "solo sé que se cuadra, cual monja alférez, ante el féretro del torturador Rodríguez Galindo y que dice que el hombre no mata, mata el asesino. Que no existe la violencia de género. ¡Ángel del cielo!". La diputada de Vox no tardó en hacerse eco de las palabras del periodista, censurando que "su indecencia no conoce límites" y enviando "todo mi cariño a quienes estáis librando esa dura batalla":

Máximo Pradera me desea un cancer en @publico. “Eran tres candidatos cojonudos para febrero. Pues nada, macho: la Otero con cáncer y ellos sanos como cervatillos.” Su indecencia no conoce límites. Todo mi cariño a quienes estáis librando esa dura batalla. https://t.co/8HqVGZ8vLq — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 25, 2021

La reacción en la red social, si bien prácticamente nunca es unánime, inclinó la balanza a favor de Olona, quien recibió miles de muestras de cariño, casi tantas como críticas ha cosechado Máximo Pradera:

⚫️ Hace siete años, tras sufrir un gravísimo accidente de moto en el que casi pierdo la vida, no te contesté. Veo que hoy vuelves a las andadas: Maximo Pradera, eres un miserable. @maxpradera pic.twitter.com/t06XIlfDeN — Cristina Cifuentes😷 (@ccifuentes) February 25, 2021

Ni soy de VOX, ni votaré a VOX en mi vida.



Pero desear #Cáncer a una persona, por muy lejos ideológicamente que esté, es de lo más inhumano e indecente que he visto nunca.



Del Canal+ a hoy, ¿En qué bestia te has convertido Máximo Pradera? pic.twitter.com/1QrtdTKCKa — Dreaming (@prado_al_) February 25, 2021

Muy desafortunado este artículo de Máximo Pradera. Espero que rectifique, la verdad. Desear que alguien coja un cáncer, aunque no te caiga bien, es de una bajeza impropia de un periodista. Ni siquiera como broma. pic.twitter.com/hQejNAtllS — Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) February 25, 2021

Yo a Máximo Pradera no le voy a desear nada malo porque suficiente tiene ya con tener que vivir consigo mismo. — ⚫️Rimbaud⚖️ (@rimbaudarth) February 25, 2021

¿Y lo de Máximo Pradera que le desea cáncer a Macarena Olona cómo lo llamamos? ¿Es violencia machista, incitación al odio o giliporgrez? ¿Ha salido ya la Montero apoyando o va a esperarse hasta el 8M? La libertad de expresión progre como siempre funcionando en un único sentido... — liusivaya (@liusivaya) February 25, 2021

Y cuando creías que ya no se podía ser más miserable que Arnaldo Otegi o Pablo Hasel, va y aparece Máximo Pradera. — SpringsteenGerona (@ImSilverBoss) February 25, 2021

Máximo Pradera es un cobarde que ha cerrado su cuenta de Twitter porque es la típica rata humana que tira la piedra y esconde la mano. — Juanfran Escudero (@JuanfraEscudero) February 25, 2021

De hecho, suponemos que ha sido tras el aluvión de críticas cuando Máximo Pradera ha optado por echar el candado a su cuenta de Twitter para protegerse.

"Hay límites"

No obstante, la reacción de Olona no se quedó ahí. Horas después, también desde su cuenta en la red social, la diputada publicaba un vídeo hablando sobre el tema con una calma inusitada en ella, máxime para hablar de un tema tan indignante. Sin emplear el tono beligerante al que nos tiene acostumbrados en el Congreso, ofrecía una lección de elegancia para contestar el censurable deseo de Pradera.

"Puede que esté enmarcado en la libertad de expresión, pero es un artículo que muestra una indencencia y una inmoralidad extraordinaria", ha dicho, confesando que "yo cuando lo he leído no he podido dejar de pensar en mi bebé de 13 meses": "¿Desearle la muerte a una persona? ¿Desear que padezca un sufrimiento tan extraordinario como el que padece cualquier persona que luche contra un cáncer y que cualquiera que hemos tenido un caso cercano lo podemos conocer muy bien?", se ha preguntado:

Hoy ⁦@maxpradera⁩ ha escrito un artículo en ⁦@publico_es⁩ deseándome que padezca un cancer. ¿Sabéis en qué he pensado? En mi hijo de 13 meses. Gracias a todos por vuestras palabras de apoyo. Este vídeo es para vosotros. Gracias por no perder la humanidad. pic.twitter.com/Kg8FKv7qmy — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 25, 2021

La de Vox ha querido trasladar su agradecimiento "a todas las personas que han mostrado su sincera indignación, de muy diferentes ideologías y formaciones porque este ataque, esta transgresión de líneas rojas, hoy me sucede a mí; hace unos días fue a Xavier Albiol, hace otros a la familia de Santiago Abascal con esa pintada en su comercio" y también mandar su cariño y apoyo a Julia Otero "y a todas las personas que estén padeciendo esta dura enfermedad".