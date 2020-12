La profecía de Julia Otero sobre la derecha de España y la eutanasia

El pasado jueves el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley Orgánica de regulación de la Eutanasia con el beneplácito de los partidos que conforman el bloque del Gobierno y el de Ciudadanos. Enfrente, la oposición de Partido Popular y Vox. Un total de 198 votos a favor y 138 en contra, con tan solo dos abstenciones. El texto ahora pasará por el Senado antes de publicarse en el BOE.

Será entonces cuando se haga oficial la ley y España se convierta en el cuarto país de Europa y el sexto del mundo en despenalizar la asistencia médica para morir. No obstante, el debate en el Parlamento no ha estado exento de polémica. Para el PP se trata de "una ley injusta, inoportuna e inconstitucional" y para Vox, directamente, supone instalar una "industria de la muerte". Lo cierto es que la negativa de las derechas no ha pillado a nadie por sorpresa.

Incluso, hay quien esa negativa ya la predijo hace un par de años. Se trata de la periodista de Onda Cero, Julia Otero, que recuperó un tuit que había escrito en diciembre del 2018 en el que enumeraba las negativas del PP en los últimos años ante varias leyes con gran repercusión social: "No al divorcio. No al aborto. No al matrimonio gay. No a la ley antitabaco. No a la paridad. No al carné por puntos. No a la educación sexual. No a restringir el tráfico en las grandes ciudades".

"Suma y sigue"

En su antiguo tuit finalizaba diciendo que "de entrada, no a todo. Hasta que la realidad les alcanza. 10, 20 o 40 años después". Este viernes, Otero ha querido recuperar su tuit para demostrar que tenía razón y las posturas contrarias a la ley de eutanasia lo ha demostrado:

2 años tiene este tweet 👇 Suma y sigue. No a la eutanasia. https://t.co/IvpsVLVrUN — Julia Otero (@julia_otero) December 17, 2020

Con más de 15.000 me gusta, ha sido enorme la repercusión de su tuit profético, que dejaba también comentarios como estos:

En nada será la triste noticia de que un familiar de uno de ellos pide morir con dignidad y nosotros no se lo echaremos en cara y respetaremos su descanso. — Isaac Corrales 💾 (@isaacfcorrales) December 18, 2020

Lo más hipócrita y cínico de la derecha y ultraderecha troglodita de éste país es que luego dicen que son ellos los que lo han aprobado... Véase al mastuerzo de Maroto... Y su jefe fraCasado.. Son de una bajeza y de una sinvergonzonería sin límites.. — Alquimia_77🌹🔻 (@Alquimia_77) December 18, 2020

No tienen remedio, ni inteligencia suficiente. Piensan que sus descendientes heredarán la Tierra, pero se equivocan, el planeta azul no resistirá el impacto de su avaricia. — Agustín González (@garcitoral1) December 18, 2020

Es como el anuncio del perfume "Sí" de Armani, pero en plan perfume de baratillo: "No a la libertá, no a la vita, no a la pasiones, no a mestessa". Il nuovo perfume de l'aultradiestra by Piazza de Colón. — Aspirante A Miss (@AspiranteAMiss) December 18, 2020

Los votantes de derechas hacen uso de los derechos sociales en cuanto pueden. Es pura hipocresía lo que hacen rechazándolos — Marián Gutiérrez (@gutierrezma631) December 18, 2020

El Pp en contra de cualquier avance social, da igual cuando lo leas. — Fernando #YoapoyoalGobierno #YoSoyDeEsos26millones (@Fernando14_09) December 18, 2020

Si, no a todo, pero ellos con su santa cara, han practicado todo, abortos, relaciones homosexuales, divorcios...



Dicen NO para nosotros, ellos viven en otro nivel, en otra moral.

Hacen lo que sea, tienen sus medios. — amuntmar11 (@amuntmar11) December 18, 2020

Una buena lista de noes a derechos sociales que seguro seguirá creciendo con el paso de los años. — Julio (@JulioMCastrillo) December 18, 2020