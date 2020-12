Henar, la niña de 10 años de MasterChef que Twitter ha convertido en icono LGTB

Si los tuiteros decidiesen quién se merece ganar MasterChef Junior después de la emisión del primer programa no habría dudas al respecto, la ganadora sería Henar. La pequeña de 10 años ha sido la protagonista indiscutible de la primera entrega de esta octava temporada que arrancaba este martes en Televisión Española provocando, como es habitual, una oleada de reacciones en Twitter.

Entre las críticas habituales que los tuiteros les dedican a los niños más "repelentes" de la versión infantil del programa conducido por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera —a veces obviando que solo son menores—, ha surgido un oasis de alabanzas hacia la niña por su naturalidad, una cualidad extraña en el arranque de este tipo de formatos televisivos al no estar todavía familiarizados con el medio.

Sin embargo, Henar ha logrado salir airosa de la prueba para convertirse en todo un icono de la diversidad LGTB y, de paso, para ejercer de azote del amor romántico aunque convenga resaltar que hablar de novios y ligoteo a los 10 años no nos entusiasma. "Yo a veces le he pedido salir a algunos y todos me han dicho que no", empezó confesando la que algunos ya han bautizado como "reina bisexual".

"Con chicos y chicas"

Henar confesaba que le habían "roto el corazón" a menudo, que Jordi era su "crush" —su amor platónico, para los no millennials—; pero ahora estaba enfocando sus energías en otra pasión bien distinta: "Ahora me estoy centrando más en la cocina que en ligar con los chicos o con las chicas o con los novietes. Yo ahora paso".

También ha hablado directamente del rechazo zanjando el tema con gran autoestima: "Es que no me merecen". Que Henar haya hablado con esa espontaneidad e indiferencia de esos temas, en especial de ligar con chicos o con chicas, ha provocado una reacción prácticamente unánime en Twitter donde, como en Gran Hermano, todo se magnifica y por eso han elevado a la pequeña madrileña a la categoría de "reina":

Puede parecer una chorrada pero no, que una niña tan pequeña y en un programa de TV diga que esta mas centrada en la cocina que en ligar con chicos o chicas quiere decir que hay esperanzas 🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈 — ALVARO.HF (@AlvaroEDZR) December 16, 2020

me fascina la naturalidad cuando dice que está cansada de ligar con chicos o con chicas, simplemente adoro 💖💖 — 𝔞𝔫𝔞 ☃️🎄 (@therealAna) December 16, 2020

QUE SI ME DECLARO FAN? Efectivamente🙃 — applevillage_quotes (@applevillagequo) December 15, 2020

“me estoy centrando un poco más en la cocina que en ligar con los chicos, las chicas o los novietes... yo ahora paso.”



dilooooo mi niña — clara (@ojospozos) December 16, 2020

Yo cuando habla la pequeña Henar de España.#MCJunior pic.twitter.com/1LrhriD9t0 — 🦉Una Rubia Buhita🦉 (@Dvgc90579587) December 15, 2020

HENAR REINA LOS HAS HECHO GENIAL, TE COMO LA CARITA. #MCJunior pic.twitter.com/Jnn6dr9fFg — Sara Con Mascarilla. ✨ (@NoSoyEsaSara) December 15, 2020

¿Me caen mal todos pero me voy a tragar la edición entera por Henar? #MCJunior pic.twitter.com/31719cufYP — Gel 📚 (@legereetvivet) December 15, 2020

Henar tienes el corazón de españa #MCJunior pic.twitter.com/3R4ATsbhAF — julia⚡️| mileven day (@juliaagn1016) December 15, 2020

Joder 1 hora de programa y Henar ya ha dicho que:

-Esta cansada de los hombres.

-El mayor pivon de los pivones es Jordi

-Que ahora no quiere ligar ni con chicos ni con chicas

BRAVISIMA, ELLA SOLITA SE ESTA GANANDO EL CARIÑO DE TODO EL PUBLICO #MCJunior — Carloshwgyal ♥🇪🇸 (@AlocadoPorGH) December 15, 2020

Quiero que Henar gane esta edición



Toda España:



#MCJunior pic.twitter.com/ZuHMZatyMU — Fernando Simoff (@FernandoSimoff) December 15, 2020

Veremos cómo va rodando la temporada, pero por el momento parece que en MasterChef Junior hay una clara favorita para el público.