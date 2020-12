La cuestionada rectificación de Pablo Motos sobre la vacuna del coronavirus

Si hay algo que ha quedado claro en los últimos meses es que Pablo Motos ya había hablado con expertos en febrero y pudo adelantarse a todo el mundo profetizando lo que iba a suceder semanas después. Desde que la pandemia estalló a mediados de marzo, el presentador de El Hormiguero se ha convertido en un atizador del Gobierno cuestionando todas y cada una de sus decisiones y criticándolas sin piedad.

De hecho, en las últimas semanas había hecho lo propio con la vacuna del coronavirus, sembrando la incertidumbre desde su plató sin darse cuenta de que hay millones de personas viéndolo detrás de la pantalla. No sabemos si ha recapacitado o verdaderamente ha sufrido una conversión, pero ahora Motos es un firme defensor de la vacunación después de que "un experto" le haya revelado que es segura.

El trabajo de miles de científicos en todo el mundo parece ser peccata minuta comparado con la opinión del colega de Motos. El presentador hablaba de ello este jueves, cuando explicó que se trata de uno de los expertos a los que hay que agradecerle que "este programa no ha dado ningún patinazo", que trabaja en el Comité Mundial de Evaluación sobre la seguridad de la vacuna

"Es segura"

Motos enumeró la cantidad de estudios de datos que realizan en los comités que evalúan la seguridad de las vacunas, un camino largo y exhaustivo que garantiza que antes de dar las autorizaciones se han hecho muchas revisiones por parte de voces cientificas de distintos ámbitos: "El proceso está lleno de garantías de mucha gente que no quiere, bajo ningún concepto, que pase nada", ha dicho.

"Mi experto, que no se casa con nadie, me ha dicho que la vacuna es segura, que se la va a poner su familia y él mismo", continuó el presentador, ahondando en que "si tiene la confirmación de que está en estado de emergencia y que se puede vacunar es que ha pasado por ese proceso larguísimo de gente independiente. Entonces es segura". Para rematar con su perorata sobre la seguridad de la vacuna, Motos ha dejado claro que él confía en el experto "no solo porque le creo, sino porque desde que empezó el coronavirus, en contra de lo que se decía, nosotros hemos dicho otras cosas y nunca se ha equivocado esta persona".

Las mofas de Twitter

El cambio de opinión de Motos, que por primera vez va en sintonía con el criterio científico del Gobierno, ha sorprendido a propios y extraños. Los titulares han resaltado que el presentador ha visto la luz gracias a un "experto" sin dar más detalles sobre quién era este hombre, por lo que las burlas en Twitter se multiplicaron:

Tu hazme caso y póntela, que verás lo bien que va pic.twitter.com/WxXZLVvGQ6 — cincoemon (@cincoemon) December 11, 2020

Pues ala, ya no hay problema ni duda alguna, el experto de Pablo Motos le ha dado like a la vacuna! Yo ya sabía que lo era por las miles de personas que han trabajado en ella pero... hasta que no lo ha dicho Pablo... — Jorge Gila (@JorgeGila1) December 11, 2020

Se lo ha dicho Marron, el científico que mezcla cosas. — David Arjona (@David_Cordbes) December 11, 2020

#TuCaraEH Motos, el desconfiado, al final le tiene que dar la razón al Gobierno y se vacunará pq sabe que SI hay expertos que dan garantías. Gracias Motos por haber inculcado fake news a sus espectadores — Alejandro Picazo Martínez (@PalabradePicazo) December 10, 2020

#tucaraEH yo flipo con Pablo Motos, ahora ya se dedica a calmar a la población después de ser un agente del caos, solo porque sus amigos iluminados le han explicado como se hace una vacuna — Avidadollars (@scarRuizRodrgue) December 10, 2020

Me lo ha dicho mi cuñado. https://t.co/rdV0ZHIPxZ — Siberet (@SiberetSiberet) December 11, 2020

Pablo Motos: "La vacuna del coronavirus es segura, me lo ha dicho mi experto y le creo"

Su experto: pic.twitter.com/rvE8a281Ud — Gato reprimido (@Patxicito) December 11, 2020