El épico 'troleo' a Dina Bousselham al celebrar la victoria del Real Madrid: "A SIM gana el Madrid"

Hace tan solo unas semanas Dina Bousselham era casi una desconocida para nosotros, pero ahora es uno de los personajes del momento. La periodista y exasesora de Pablo Iglesias sigue en el candelero después de que la senadora popular María Salom haya acusado al vicepresidente del Gobierno de violencia de género y de ser un "recalcitrante machista" por haber guardado su tarjeta SIM.

Esa popularidad es un arma de doble filo porque, si bien le favorece para conseguir lectores en su nuevo medio de comunicación, también la ha puesto en la diana de todos los haters que pululan por las redes sociales. Y precisamente estos últimos se lo han pasado en grande este viernes al descubrir que Dina era seguidora del Real Madrid.

Los merengues ganaban La Liga y sus seguidores, en un alarde de prudencia, decidieron dejar sola a la Cibeles. No obstante, eso no significa que no celebrasen la victoria en las redes con todo tipo de mensajes y Dina también quiso mostrar su alegría y sumarse al homenaje alardeando de madridista:

Hala Madrid!!!😍🥳 — Dina Bousselham (@DinaBousselham) July 16, 2020

No le hizo falta nada más que esas dos palabras y el emoticono para desencadenar las burlas de los tuiteros, que han estado especialmente ocurrentes:

A sim, a sim, a sim gana el Madrid.... — El gran Gatsby (@ElgranJayG) July 16, 2020

Pues a tí te han sacado... tarjeta. pic.twitter.com/KXSu8duWP4 — Flavio (@FlavioElvespa) July 16, 2020

SIM palabras! 🙌 — Carlitos de España 🇧🇴🇪🇸🏳‍🌈 (@carlesgusau) July 16, 2020

Pregúntale SIMe da su número. — 4% (@3porciento_3) July 16, 2020

SIM CELEBRACIÓN, hazte fotitos así guapas, de las que le gustan al Chepas. — 🇪🇦Lady Chel Cayetana Pocket🇪🇸‏ن (@LadyChelPocket) July 16, 2020

SIM duda el mejor equipo... Pero busca hacerte fanática de algún equipo de tu país... xq el REAL Madrid es Monárquico y tu odias eso. — francisco fernandez 💚🇪🇦🖤🇻🇪 (@fernandezcolino) July 17, 2020

Qué SIM-pática te has vuelto 🤣🤣🤣🤣 — Julia🖤 ❤💛❤ 🖤🕇 (@Julia_del_Rey1) July 16, 2020

Aún no lo he aSIMilado — @Joanbondia 🎀 (@Joanbondia1) July 17, 2020

Pensaba que eras más de SIMeone. — Ana 🇪🇦🖤 (@pallantia74) July 17, 2020

No sabía que eras SIMpatizante del Madrid? — T3RCIO 4.0 🇪🇸 (@tercio_t4) July 16, 2020

Hola Dina. ¿Me puedes decir qué hay arriba del todo del escudo del Real Madrid?

Te lo digo yo, una cruz cristiana.

También deberías saber que es un club monárquico, de ahí viene lo de "Real"

Por si no lo sabías.... — JorgeOR (@JorgeORG770) July 16, 2020

¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!

Noble y bélico adalid,

caballero del honor.

¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!

A triunfar en buena SIM,

defendiendo tu color — Indio (@siouxpi) July 16, 2020