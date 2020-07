El baile más famoso de Corinna y Juan Carlos I nunca ocurrió: el origen de la foto 'fake' del emérito

No soplan buenos vientos para Juan Carlos I. Nuevos datos sobre la investigación que lleva a cabo el fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, aparecen a diario como miguitas de pan involuntarias que van conduciendo al Rey Emérito hacia un camino que, seguramente, no entraba en sus planes. De hecho, este viernes EL ESPAÑOL ha publicado en exclusiva otro documento con su firma "garantizando" que la princesa Corinna no era su "testaferro".

Pues bien, en este contexto tan poco agradable para la Casa Real, hemos sabido que una de las imágenes de Juan Carlos I junto a Corinna que más se han publicado (y se siguen publicando) durante estos años es falsa. Un montaje más en este universo fake que pocos se molestaron en contrastar y la inmensa mayoría ha dado por cierta a base de repeticiones.

Hablamos de la idílica fotografía del baile entre ambos. Ella, con un traje azul que vuela al girar y él con una sonrisa que no le cabe en el rostro. Una fotografía en la que, como recoge Rule (@que_rule) —el autor del hilo donde se explica el origen de la imagen original—, Corinna estaba realmente bailando con otro hombre al que alguien ha liquidado en favor del Rey Emérito.

"La foto es falsa"

El tuitero, que sabe de lo que habla entre otras cosas porque suele firmar montajes desternillantes en la red social, rastreó la fotografía original hasta la página web del autor: Patrick McMullan. Allí podemos ver la fotografía real de Corinna con un hombre llamado John McCloy durante un evento celebrado el 2 de junio de 2015 en el Jardín Botánico de Nueva York:

Habréis visto esta imagen muchas veces desde que hemos sabido de la existencia de Corinna. Incluso usada por medios de comunicación para ilustrar su relación con el Emérito.

Pues bien, la foto es falsa. Aquí la auténtica.

Los pies de foto en alguno de los medios que la han usado.

RIGOR.

Si vamos a la web del fotógrafo nos enteramos de que la foto es de 2005 y, aunque en un primer momento no se identifica al compañero de baile, en otra foto vemos que se llama John McCloy.

Rule, servicio público.

No es que este descubrimiento reste ni un ápice de señalamiento al Emérito, pero que los motivos sean veraces al menos.