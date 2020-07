Espinosa de los Monteros y Monasterio, 'troleados' en Galicia: así se han burlado de ellos

Encarando la recta final de la campaña electoral para las elecciones vascas y gallegas, los partidos hacen un esfuerzo extra en la traca final de los mítines por ambas comunidades. Estos días, las caras más visibles de se dejan caer por Galicia y el País Vasco en la última tentativa para rascar votos. Este martes, sin ir más lejos, la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, acudía a Lugo para arropar a la candidata por la provincia, Sonia Teijeiro.

Monasterio no acudió sola a la ciudad gallega, sino junto a su marido, Iván Espinosa de los Monteros. Él no participó en el acto, pero sí disfrutó de una copiosa cena con su mujer y los simpatizantes lugueses de la formación de ultraderecha. El grupo eligió para la ocasión uno de los famosos mesones que pueblan la zona de vinos en pleno casco antiguo, cerca de la catedral, uno de los lugares donde más y mejor se come de Galicia.

Lejos de acudir a un reservado interior y aprovechando las buenas temperaturas, cenaron en la terraza. Lo que no podían imaginarse (o sí, visto lo que les está sucediendo en buena parte de sus actos públicos) es que decenas personas que estaban en su mismo establecimiento y también en los aledaños les increparon durante toda la cena hasta que se fueron.

"Galicia no es verde"

En varios vídeos que se han difundido en las redes sociales, muchos de ellos recopilados por El Progreso, se puede ver la escena desde diferentes ángulos y en tiempos distintos. Así, por ejemplo, se escucha a un grupo coreando el nombre de la candidata por el Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón; mientras otros entonan el himno gallego a pleno pulmón desde la mesa contigua.

Los de Vox deciden seguir como si nada e, incluso, dar palmas irónicamente para acompañar los cánticos que les estaban dedicando. Sus críticos, como viene siendo habitual en los municipios a los que acude la formación de Abascal en la comunidad, les han recordado que "aquí están los antifascistas" y, haciendo una alusión directa al lema escogido por el partido para los comicios, les han gritado que "Galicia no es verde":

La reacción de Monasterio

Lejos de ponerse dramática, Monasterio decidió convertir la cena en una anécdota y soltó este chascarrillo en Twitter, observando que les despidieron al grito de "presidente, presidente":

Sin embargo, a pesar del intento de darle la vuelta a la tortilla, hay dos cosas que no sabe (o no dice) Monasterio. La primera es que el mismo chico que les grita "presidente" les ha estado cantando a gritos el himno gallego minutos antes. La segunda es que los gallegos tienen una cosa llamada retranca que es como el sarcasmo multiplicado por mil:

Chámase retranca.

Pero estades moi lonxe de entendela. — Vacaloura (@SonVacaloura) July 8, 2020

Rocío, me parece que no notas la diferencia entre increparte y reírse de ti y de tu partido. Espero que ganéis muchísimos votos en Galicia. Los necesarios como para evitar que Feijóo vuelva a tener mayoría absoluta pero no suficientes como para tener representación aquí <3 — Arte e Ensaio🛰️⚒️ (@cultsocgz) July 8, 2020

Os vacilan y os venís arriba con la ironía... — PorConocer (@conocer_por) July 8, 2020

Le recomiendo googlear "retranca gallega". De nada — Vanessa (@BulmaSalgueiro) July 8, 2020

Re-tran-ca, Monasterio. Retranca. Pero claro, como queréis una España que sea UNA grande y libre cualquiera te explica a ti que hay comunidades en las que la forma de decir las cosas es diferente a la de Marrriz. Vuelve a por más, vuelve. — Diana Vieites (en casa 🏚) (@diana_vieites) July 8, 2020

Las reacciones de las redes

Basta un vistazo en Twitter para constatar de nuevo la división entre los que aplauden la acción "antifascista" en Lugo boicoteando la cena de Vox...

Si estos fascistas se dedican a generar odio, QUE ASUMAN LAS CONSECUENCIAS — Antonio Deleite (@AntonioDeleite) July 8, 2020

Demasiado bien les tratan para lo que se merecen y por cómo tratan ellos a la gente — CFA ? (@CfaFuscaralm) July 8, 2020

Nada como el "reconocimiento" y la "admiración" popular!? — Marianella Herrera Burgos (@MarianellaHer18) July 8, 2020

Gracias por esta reacción tan firme y pacífica, es lo que les da más rabia. Que se les reconozca y se les ponga un espejo delante de su cara para que vean quienes son.

Si ellos reaccionan con odio, retratados. Si reaccionan haciéndose las víctimas, retratados.

?￰゚ムヘ?￰゚ムヘ?￰゚ムヘ? — Llarena Solitario ?￰゚メロ?￰゚ホラ? (@Llarenasolitari) July 8, 2020

Esta es la manera, que sientan el rechazo ahí donde se encuentren, que no puedan estar en ninguna parte, que no se normalicen: son fascistas y nos quieren aplastar a todos, por disentir, por no ser lo que ellos quieren. — Xil Vidángoz (@vidangoz) July 8, 2020

...y aquellos que defienden que cualquier persona, sea del partido que sea, tiene derecho a cenar en donde le plazca con tranquilidad:

Una pena de Galicia...veo los mismos acosos que en Cataluña y País Vasco...En Coruña hay zonas que ir con la bandera de España en la pulsera

es un acto peligroso...así estamos... — Ramon Sarille (@rsarille4) July 8, 2020

A ver aunque desprecio al partido VOX y toda su ideología, creo que todo el mundo tiene derecho a tomarse un algo en una terracita sin que les den la turra. Se nos va un poco, la verdad. — Morceo (@MorceoG) July 8, 2020

Me parece una auténtica vergüenza y violación de privacidad a una pareja que se va a cenar tranquilamente. Me da igual del partido que sean.



Encima veo que en comentarios la gente apoya estas actitudes 🤦🏽‍♂️ . A ver si aprendemos pronto a respetar la vida privada de las personas — Alejo (@pfyoquese) July 8, 2020

Son unos maleducados ya se les ve. !!! No hagas caso son minoría pero hacen ruido los de derechas tenemos educación y no estamos por ahí atacando a la gente — Mary Carmen (@mandradea0268) July 8, 2020

Estás viendo en el terreno cuanto chiringuito tienen los perroflautas.

Eres una valiente, Iván también eh.

🇪🇦🐂 — Miura Olavarrieta (@koldok2) July 8, 2020

Aseguran en El Progreso que desde Vox reclamaron presencia policial, pero finalmente el asunto no fue a mayores.