La emotiva carta de un recluso de Almería a su profesora: "Haces de este sitio un lugar diferente"

Si dejamos de lado la idealización que nos muestra el cine y la literatura, introducirnos en la realidad de la vida en las cárceles es un tabú que estamos lejos de superar. Desconocemos ese mundo, el día a día de los internos: sus inquietudes y sentimientos al vivir arrinconados por la sociedad. Por eso, las palabras que escriben aquellos que están privados de libertad suponen una maravillosa muestra de su contexto, como esta carta que un recluso le ha escrito a la seño Olga.

La periodista Mar Arteaga compartía en su cuenta de Twitter una misiva firmada por un interno de la cárcel de Almería y dirigida a su hermana Olga, que es profesora allí y cumplía 55 años el 6 de junio: "Este es el regalo que le ha hecho un interno", explicaba, añadiendo que era "uno de los regalos más bonitos del mundo". En el encabezamiento de la carta, con una caligrafía exquisita, anticipaba un "muchísimas felicidades".

El autor deseaba que la cumpleañera tuviera un día feliz "con todos tus seres queridos" y le recordaba que "los que no están presentes por circunstancias de la vida, están contigo en sus mentes y corazones". Bromeando con su edad, "toda una chavalilla", el interno le aconsejaba que se siga cuidando, "pero después de comerte un trozo de tarta y una tarrina de helado de chocolate a mi salud".

Un regalo hecho con palabras

El autor continúa su carta confesando que "como no puedo regalarte nada, seño, quiero dedicarte unas palabras". Así, la felicita "no solo por ser una gran persona, sino por hacer grandes personas a los demás", pero también "no solo por saber escucharnos, sino por el bien que nos haces al escucharte" y "no solo por lo que aprendemos contigo en la cárcel, sino por el camino que nos abres para no volver".

A estas alturas ya bastaría para que fuera una carta maravillosa, pero todavía prosigue la felicitación a Olga "no solo por tu profesionalidad y entrega para que aprendamos, sino por la condena que nos quitas aprendiendo contigo" y concluye con dos frases que van directas al corazón: "te felicito no solo porque cuando estás haces de este lugar un sitio diferente al que es, sino porque cuando no estás, todos te echamos de menos":

Ayer fue el cumpleaños de mi hermana Olga,es profesora en la cárcel de Almería, y este es el regalo que le ha hecho un interno.Una carta que te invito a que leas. Uno de los regalos más bonitos del mundo. Orgullosa de ella es poco !!! He quitado el nombre del interno por respeto. pic.twitter.com/TYjniH35Yz — Mar Arteaga (@ArteagaMar) June 7, 2020

Con miles de reacciones suscitadas, a la protagonista no le quedó más remedio que hacerse Twitter para contestar a las felicitaciones:

Este regalo es uno de los más bonitos que me han hecho en mi vida. Gracias a él, me he sentido feliz, importante y necesaria. — Olga María (@OlgaMar07138938) June 8, 2020

La persona que me ha agasajado con estas palabras es muy especial, sensible y maravillosa.

Le estaré agradecida para siempre. — Olga María (@OlgaMar07138938) June 8, 2020

Gracias a todas y todos por vuestras felicitaciones.

Aunque no os lo creáis, estoy muy orgullosa de mis alumnos (mis niños como yo los llamo). — Olga María (@OlgaMar07138938) June 8, 2020

Desde aquí también la felicitamos, no solo por su cumpleaños, sino porque, a la vista está, la reinserción es posible gracias a personas como ella.

[Más información: La advertencia de Pérez-Reverte a los políticos que ahora quieren reformar la Constitución]