Lluvia de 'zascas' a Loquillo tras su egocéntrico pésame por la muerte de Pau Donés

La muerte del músico Pau Donés este martes, después de somerterse a años de tratamiento para superar un cáncer que le diagnosticaron en 2015, ha fundido a las redes sociales en un pésame unánime. La noticia de su fallecimiento ha caído como un jarro de agua fría entre sus seguidores y el mundo de la cultura, cuyo llanto se ha dejado notar en miles de despedidas dedicadas a ensalzar las virtudes del cantante de Jarabe de Palo que tuvo que despedirse antes de tiempo.

Sin embargo, no todos los pésames han merecido el aplauso de los tuiteros. Es cierto que cometer una torpeza al lamentar la muerte de alguien no es muy común, pero Loquillo ha conseguido el más difícil todavía con el recuerdo que ha elegido para despedirse de Donés. Vaya por delante que, probablemente, el catalán no tenía ninguna intención de montar semejante revuelo cuando escribía el tuit:

Recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés.

Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música.



Descansa en paz, Pau. pic.twitter.com/3soWa5ugn7 — Loquillo (@LOQUILLOoficial) June 9, 2020

No obstante, haber escrito en primera persona otorgando a Pau Donés el único mérito de haber guardado uno de sus autógrafos le ha valido una retahíla de zascas:

Recuerdo todavia cuando Loquillo era un mindundi e iba por los bares de Gràcia haciendo el fantasma.



La tonteria se le ha acentuado con la edad. — Carles (@IPortuaris) June 10, 2020

Lo que le jode a Loquillo, es que pese a haber firmado un autógrafo a Pau Donés cuando no se dedicaba a la música, este, le dió mil vueltas musicalmente y humanamente hablando. — Luk Anikos (@Luk_Anikos) June 10, 2020

?¬タヘ?Acá en Chile Pau era considerado un buen artista...@loquillo no tenemos idea quién es — Andrea (@andreaoyar) June 9, 2020

He tenido que leer dos veces el twit de loquillo porque pensaba que era imposible que fuera tan ególatra como para ponerse por encima de la persona a la que "homenajea"... Pues definitivamente es el niño en el bautizo, la novia en la boda, y el muerto en el entierro.. — mis circunstancias? (@rmartinvega) June 10, 2020

Menos mal que la ausencia de calidad humana no se le pegó en aquel autógrafo. Años después, Pau te dio lecciones de vida y no has aprobado ni el primer curso. — Maricin(Catachoquera)? ?￯ᄌマ‍?￰゚ホラ?¬ンᄂ️?￰゚メワ (@catachoquera) June 10, 2020

Pero además, como suele ocurrir en Twitter, las palabras de Loquillo han inspirado un sinfín de chistes...

—«Tuviste suerte de conocerme»

Fdo: Loquillo

—¿E...Estás firmando el féretro?

—Jaja, sí. — Pentotal (@PentotalSadico) June 10, 2020

Loquillo dándose el pésame a si mismo por la muerte de Pau Donés. — El Humanoide (@ElHumanoide) June 10, 2020

LOQUILLO, DEJA DE HACER ESTUPIDECES, QUE AÚN NO HEMOS ACABADO DE REÍRNOS DE MIGUEL BOSÉ Y NO DA TIEMPO A PREPARAR LOS TUITS! — Herrerita (@Herrerita16) June 10, 2020

Loquillo es el amigo que invitas a tu casa y no sabes cómo acabáis viendo el vídeo de su boda. — Dani Bordas (@DaniBordas) June 10, 2020

Ayer se murió un fan de Loquillo. El pobre lo debe estar pasando fatal. — Pelícano manchú ?¬タヘ☠️ ?￰゚ヌᆭ (@Mortimer_Fu) June 10, 2020

Loquillo.

¿Recordáis el chiste de Eugenio?..

- Pepe..¿Que te pasa?..Te veo muy mala cara...

- Pues que se ha muerto mi madre.

- Jo...vaya día llevamos.A ti se te muere la madre,yo he perdido el bolígrafo... — juan fran cardona (@juangc1424) June 10, 2020

Loquillo es ese amigo que cuando es tu cumpleaños te felicita subiendo a Instagram una foto contigo en la que solo sale bien él. https://t.co/CFC8r1QUQr — Paula Púa (@pppua) June 10, 2020

DEP Pau Donés.

DEP humildad de Loquillo, si alguna vez la tuviste. — Rafa Padilla Pascual (@PascuPadilla) June 10, 2020

Loquillo auto-dándose el pésame por haber perdido un fan. — ?￰ンユᆪ?￰ンユᆱ?￰ンユᅠ (@Arezno) June 10, 2020

Loquillo sopla las velas en tu cumpleaños, agradece las felicitaciones y se lleva los regalos. — Craich (@ACraich) June 10, 2020

Ayer fui al pueblo de mi madre, una aldea pérdida en la montañas asturianas, pocos vecinos quedan pero aún se acuerdan de mi abuela.

Fui hasta el cementerio, apenas un centenar de tumbas, y paseando entre ellas vi que al menos una docena compartía epitafio: "Fan de Loquillo" — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) June 10, 2020

...y unos cuantos memes:

Loquillo recuerda también la primera vez que conoció a Cristobal Colón en un bar del puerto de Barcelona.

El bueno de Cristobal era un chavalin que no diferenciaba la proa de la popa y Loquillo le enseñó a señalar al horizonte.

Qué cosas... pic.twitter.com/BcHQVONYYc — Mark (@markspinozza1) June 10, 2020

Loquillo saca su propia línea de ropa. pic.twitter.com/OmmwamqnwF — unmundolibre (@unmundolibre) June 10, 2020

Con la creatividad y el cachondeo de los que hacen gala los tuiteros, es inevitable imaginarse a Donés a carcajada limpia desde el cielo.

