La surrealista búsqueda del cocodrilo del Pisuerga: "A que al final es 'El Cigala' haciendo snorkel"

Que un cocodrilo anduviese a sus anchas por el río Pisuerga no era algo que entrase en nuestros planes, pero en realidad el 2020 se ha especializado en sorprendernos casi a diario con los sucesos más surrealistas. A pesar de que la Delegación del Gobierno en Castilla y León iba a tirar la toalla este martes, la Guardia Civil seguirá buscando al animal unos cuantos días más haciendo caso a los expertos.

La bajada de la temperatura habría podido aletargar a la criatura y por eso han decido poner más cebos, vigilando el río y sus inmediaciones, recoge El Norte de Castilla. Fue el pasado sábado cuando comenzó el operativo de búsqueda en la confluencia del Pisuerga con el Duero. El reptil, una variedad del Nilo, mediría metro y medio y pesaría unos 250 kilos. Vamos, como para encontrárselo al ir a pescar.

A partir de esa fecha, los Ayuntamientos de la zona han emitido bandos municipales recomendando a los vecinos evitar los paseos por la zona hasta que se capture al animal, que "podría haberse escapado de una vivienda cercana donde lo tuvieran como mascota". Las autoridades advierten de que se trata de una especie "muy peligrosa para las personas"; pero lo cierto es que el suceso no ha hecho más que acumular chistes en las redes sociales:

¡BUENOS DÍAS! ¡ARRIBA ESAS GANAS DE DARSE UN BAÑITO EN EL DUERO Y EN EL PISUERGA! — Coronavirus (@CoronaVid19) June 9, 2020

He visto las suficientes pelis de desastres como para saber que el cocodrilo de Valladolid acabará jugando un papel esencial en el desenlace de la pandemia. — El Peláez (@ElPelez2) June 8, 2020

¿No es verdad, ángel de amor, que esta apartada orSTIA UN COCODRILO. — Bad Moon Rising (@bamoonr) June 8, 2020

Yo no sé por qué os extrañais de que un cocodrilo haya llegado al Pisuerga, habiendo llegado Pablo Iglesias a la vicepresidencia. — Sherpabaron (@Sherpabaron) June 8, 2020

Hola Echenique. Hay una zona muy bonita en la desembocadura del río Pisuerga con el Duero donde puedes ir a darte un baño.



Te gustará. — Tati (@TatilloMc) June 8, 2020

Gracias a Valladolid por dar visibilidad a Castilla y León metiendo un puto cocodrilo en el Pisuerga. Se agradece. — Berenjeno ? (@Berenjeno_) June 8, 2020

—¡Mirad, el cocodrilo del Pisuerga!

—Soy Carlos Baute.

—Ah. — Pentotal (@PentotalSadico) June 8, 2020

¿A quién se le ocurre soltar un cocodrilo por Valladolid? ¿Queréis matar a ese animal de aburrimiento? — MrInsustancial (@MrInsustancial) June 8, 2020

Unos chistes que, como sabemos los que paseamos habitualmente por Twitter, siempre llegan acompañados de un buen puñado de memes. Aquí hemos seleccionado los mejores:

-¿Y qué hace por el Pisuerga?

-Hasta que acabe la fase tres no puedo volver al Nilo. pic.twitter.com/APOMO27Ssw — Anacleto Panceto ?￰゚ヌᆭ (@Xuxipc) June 8, 2020

- ¿Cuanto hace que ha llegado al Pisuerga? - Nilo sé, ni te importa pic.twitter.com/YeiyJfiySo — Lo Mejor de Twitland (@MejoresTwits) June 8, 2020

- ¿Dónde vas con este calor?

- Al Pisuerga. pic.twitter.com/M94x0KsBpv — De Sodio ? (con mascarilla) (@bicarboniato) June 8, 2020

- Y cuéntenos, ¿cuál es su nombre?

- Robert, Robert del Nilo pic.twitter.com/egf12bxZcG — Carmen Garzia (@CarmenScruse) June 8, 2020

Lo que han visto en el Pisuerga no era un cocodrilo... pic.twitter.com/q0JMzbll64 — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) June 8, 2020

-¿Sabe cuál es el animal con cuatro "u" en el nombre?

-Pues no, dígame

-¡Cucudrulu! pic.twitter.com/ITKBym5sKY — Ojólogo Oook ? (@Eodun) June 8, 2020

+El efecto llamada del ingreso mínimo vital impuesto por Pablo Iglesias e Irene Montero provoca que un cocodrilo del Nilo se cuele en el río Pisuerga

¿Qué me dices?

+Que sí, que lo he leído en OK Diario. pic.twitter.com/KEnQBV3AzR — Víctor Izquierdo (@VictorIzquier2) June 8, 2020

Los Simpson ya predijeron lo de cocodrilo en Valladolid. pic.twitter.com/BIU3NDH16U — Óscar Olmos ? (@oscarolmosh) June 7, 2020

Acabo de fotografiar al cocodrilo de Valladolid en el Pisuerga, arriesgando mi propia vida. Los envidiosos dirán que es Photoshop. #CocodriloEnPucela pic.twitter.com/sSmROJv6iL — Vacceo (@edbargut) June 7, 2020

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, os presento nuestra nueva Comunidad Autónoma.



CASTILLA Y LACOSTE



Hasta luego cocodrilo!! pic.twitter.com/uvdVsWNOD0 — Abuelito Sun (@DesvariosdeMono) June 7, 2020

Ya han cazado al cocodrilo pic.twitter.com/YvFLQalmcx — Kilgore (@billkilgore_) June 8, 2020

Ya han encontrado el cocodrilo q estaba suelto por Valladolid pic.twitter.com/3LPiy65rIL — Cayetana May ?￰゚ヌᆰ? (@snchzveteya) June 8, 2020

"Y así fue como en 2021 comenzó en Tordesillas la tradición del cocodrilo de La Vega" pic.twitter.com/ahrgUYMi6M — El Peláez (@ElPelez2) June 8, 2020

– ¿Cómo famoso cocodrilo del Nilo, cuál es su fase favorita?

– Pienso, luego Egipto. pic.twitter.com/Jqf3VphImi — Craich (@ACraich) June 8, 2020

Verás tú cuando encuentren al cocodrilo y sea un caso como el del tigre bajo la sombra de un olivo en Murcia. pic.twitter.com/PFNWVIYHPX — El Bacteria ? ?¬タヘ☠ (@ElMolecula23) June 8, 2020

La nutria de Schrödinger

Por si el cachondeo fuera poco, este lunes el alcalde de Simancas, Alberto Plaza, señalaba que habían acordonado la zona donde se produjo el avistamiento del supuesto cocodrilo explicando que, quizás, había que bajar un poco el listón: "Los únicos indicios son de fauna local. Las evidencias que se había destacado no corresponden a un reptil de gran tamaño", informa El Norte de Castilla.

Esas evidencias a las que hacía alusión el regidor son una cama de juncos y hierbas aplastadas donde supuestamente habría estado descansando, una zona llena de huellas del paso de humanos y un pez devorado. Lo que pasa es que han comprobado que no fue el cocodrilo el que le hincó el diente al pescado, sino una nutria.

Vamos, que a los tuiteros simpáticos se lo estaban poniendo en bandeja:

Así está siendo mi día:

- Es un cocodrilo (miedo).

- Es un cocodrilo de 1,5 metros (tranquilidad).

- Es un cocodrilo de 3 metros (miedo).

- Es una nutria (tranquilidad).

- ES UNA NUTRIA DE TRES METROS (MUCHO MIEDO). — Nacho Garcia (@NachoGarciaR) June 8, 2020

Cuando lo pides por AliExpress vs Cuando te llega a casa. pic.twitter.com/siaYK1QC7Y — Satán (@SatanBecario) June 8, 2020

Primeras declaraciones de la nutria cocodrila: pic.twitter.com/zAvCAFhJ4z — La Punki Del Tanque (@LaDelTanque) June 8, 2020

El cocodrilo del Pisuerga ha pasado de 1,5 metros a dos, luego a tres y ahora es una nutria. Mañana será una ardilla y pasado una rata. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) June 8, 2020

La nutria de Valladolid mirando como los pucelanos buscan un cocodrilo pic.twitter.com/glQ9wCEpVC — Bat-uitero ?￰゚テマ (@Bat_uitero) June 9, 2020

Ahora dicen que el cocodrilo podría ser una nutría...a qué al final es el Cigala haciendo snórquel — JJ Vaquero (@VaqueroEH) June 8, 2020

- Que explicación da usted a que le confundan con un cocodrilo?

- Eso es porque estoy bien nutría pic.twitter.com/yWo2NFbJv8 — Paco Amaya (@Paco_Amaya) June 8, 2020

Cuando te dicen que hay un cocodrilo pero al final es una nutria. pic.twitter.com/Vtv9g3KX7l — Anna Fugazzi. (@AnnaFugazzi) June 9, 2020

Al parecer ha emergido la nutria, porque un cocodrilo eso no es. pic.twitter.com/8JulirByzI — El Paquito (@elpaquito_2) June 8, 2020

De hecho, hasta el protagonista se pronunciaba desde su cuenta de Twitter:

Nutria vuestra puta madre. https://t.co/10206GRdSb — El Cocodrilo de Pisuerga (@cocodrilofugado) June 8, 2020

No obstante, Plaza quiso lanzar un llamamiento a la calma evitando en todo momento confirmar la presencia del cocodrilo y planteando, sin pretenderlo, un gran dilema: "No hay ningún indicio de que haya un reptil grande aunque eso no significa que no esté".

El cocodrilo de Schrödinger. pic.twitter.com/QVT2EfvUmM — Olalá de fua (@olaladefua) June 8, 2020

El cocodrilo del Nilo del Pisuerga de Schrodinger pic.twitter.com/ijmuqHJDRC — DeGamonal™? (@RaquelDeGamonal) June 8, 2020

El asunto del cocodrilo del Duero se está convirtiendo en un asunto metafísico... pic.twitter.com/zm0SS1Vlhi — Don Chalecos© (@donchalecos) June 8, 2020

Retomando el comienzo del artículo, podemos afirmar que este 2020 no nos va a traer nada bueno:

2020.



Una pandemia y un tercio de la población mundial encerrada.

Nacho Vidal haciendo ritos chamánicos con sapos.

Un cocodrilo del Nilo suelto en el Pisuerga.

Un tiroteo en Teruel protagonizado por el Rambo de Requena.



¿Para qué pagamos Netflix? — Lara Hermoso (@lhermoso_) June 8, 2020

Nosotros haciendo coñas con la cuarentena y que la naturaleza había recuperado lo que es suyo, poniendo fotos de Kenia, y ¡ZASCA! cocodrilo en el Pisuerga.

Si el 2020 te vacila tu te callas y lo asimilas. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) June 8, 2020

No comáis murciélagos.

No fuméis sapos.

No abandonéis cocodrilos del Nilo en el Pisuerga. — Super Falete ?￰゚ヌᄉ (@SuperFalete) June 8, 2020

El Rubius en una página porno, un cocodrilo por el Pisuerga y VOX confundiendo el Teatro Arriaga con el Ayuntamiento de Bilbao



Bonito lunes de Junio del 2020 se nos quedó no ¿? ? pic.twitter.com/4iH2VccHzb — Gorka GS (@Gorkagsdlfb) June 8, 2020

