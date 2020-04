Pérez-Reverte responde al portavoz de Facua: "Hay que saber meterla entera y no la puntita"

Que Arturo Pérez-Reverte no tenga pelos en la lengua le hace estar en el centro de la diana día sí y día también en las redes sociales. Ha acuñado una forma muy peculiar de esquivar los dardos que le lanzan sus haters y, después de todo, parece que disfruta con ello. Sin embargo, el escritor no está dispuesto a cargar con polémicas que no le corresponden y ha querido dejarlo claro estos días.

Precisamente, es lo que ha pasado entre él y el portavoz de Facua, el periodista Rubén Sánchez, en un malentendido tuitero que empezaba a gestarse el pasado martes. Ese día, después de la comparecencia de la ministra portavoz, la sevillana María Jesús Montero, un usuario preguntó a Reverte si tenía algún tipo de "racismo lingüístico" porque no soportaba escuchar su acento andaluz:

@perezreverte cuando escucho a la portavoz del gobierno: "de nuetro paí","conjuto de lo diputao" o "agradecé esta buena disposisió" me entra un agresivo tick en el ojo. ¿Tengo un problema de "racismo lingüístico/profunda intolerancia" contra el acento andaluz? Ya no sé qué pensar — Simba (@ZombiKillerDog) April 21, 2020

El escritor le respondió que nada tenía que ver el tocino con la velocidad, echando un capote a los andaluces que tienen que soportar este tipo de desprecios a diario:

No confunda usted el acento andaluz con la vulgaridad y bajunería expresiva. Cada cosa es cada cosa. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 21, 2020

Pues bien, es aquí cuando Sánchez entra en el tablero, publicando una captura de pantalla y refiriéndose al autor como "tontopollas":

Tu problema es que eres un tontopollas. pic.twitter.com/vGUGzWeMOJ — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 22, 2020

Pero, claro, a Reverte le saltan las alarmas:

Supongo que con lo de "tontopollas" se refiere usted al individuo que puso ese tuit. Pero ya puestos, métalo entero para evitar confusiones. Suponiendo que desee evitarlas, que eso ya no lo tengo yo tan claro. pic.twitter.com/kJkwO4AOx2 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 22, 2020

Con lo que al portavoz de Facua le tocó precisar:

Arturo por Dios, ¡pues claro! Que soy andaluz. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 22, 2020

Con todo, don Arturo estaba dispuesto a darle una lección en forma de zasca que retumbó de Santander a Cádiz:

Pues hay que saber meterla entera, y no la puntita nada más. Siempre hay algún imbécil que lo sigue a usted, y luego va y se lía y le coloca a uno lo de otros. Hágame el favor de no ponérselo fácil a los tontos, que bastante tengo con lo mío como para comerme lo ajeno. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 22, 2020

Eso sí, Sánchez prefirió darle la razón y zanjar el debate a sabiendas de que en esto de los rifirrafes tuiteros el escritor todavía le lleva ventaja:

No le quito la razón, aunque hay tontos que, por muy difícil que uno se lo intente poner, siempre logran superarse. Lo cierto es que pillé ese pantallazo de otro tuitero y no vi su réplica. Hasta las narices estoy de que haya imbéciles que se mofen del habla andaluza. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 22, 2020

