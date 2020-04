Un 'pin parental' para que Iglesias hable a los niños de España: el último ataque de Vox

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, comparecía este jueves junto al ministro de Sanidad para dar a conocer los pormenores de las salidas que podrán efectuar los niños a partir de este próximo domingo. Después de la jornada caótica vivida el martes, cuando el Ejecutivo tuvo que rectificar la opción de que los menores saliesen únicamente a acompañar a compras y gestiones a los adultos, han querido pedirles perdón directamente a ellos.

Así que Iglesias se dirigió expresamente a niños y niñas para pedirles "disculpas" porque no habían sido "del todo claros" desde el Gobierno. También les ha agradecido que estén teniendo tanta paciencia durante estas semanas de confinamiento porque sabe que es un "rollo" todo lo que estamos viviendo. Al finalizar su mensaje, advirtió de que cambiaba a un tono "más serio" para dar los detalles de las medidas:

Iglesias se dirige a los niños desde Moncloa

No obstante, parece que a la oposición tampoco le gusta que el Gobierno se dirija a los más pequeños. Si ya la genialidad de la rueda de prensa del ministro Pedro Duque y Fernando Simón para el público infantil quedó empañada por las burlas de quienes los comparaban con Epi y Blas, en esta ocasión el mensaje de Iglesias queriendo hacer un guiño a los infantes ha encontrado su réplica en la bancada de Vox.

El diputado de la formación por Badajoz, Víctor Sánchez del Real, compartió su indignación en Twitter al escuchar la comparecencia del vicepresidente, diciéndole que "no estás autorizado a dirigirte a mis hijos directamente sin permiso de sus padres. Por si no lo tienes claro. Acabas de hacerlo en una rueda de prensa. Repito, no tienes autorización para hacerlo":

Una cosa @PabloIglesias NO estás autorizado a dirigirte a mis hijos directamente sin permiso de sus padres. Por si no lo tienes claro.



Acabas de hacerlo en una rueda de prensa. Repito, NO tienes autorización para hacerlo. — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) April 23, 2020

Leyendo sus palabras a uno podría parecerle que el señor Sánchez del Real cree que por la televisión se emiten mensajes personalizados; pero conviene recordar, por si acaso, que Iglesias no les estaba hablando a los hijos del diputado de Vox en concreto, sino a todos los menores de España que tienen el mismo derecho que los adultos a estar informados.

La pataleta, como la han calificado en redes sociales, no tardó en hacerse viral y generar un aluvión de críticas y memes totalmente previsible:

Ojo.



A mis hijos sin permiso de sus padres.



Pffffjajajajajjajaja — Mulo #YoMeQuedoEnCasa 🇪🇦🔻 (@AbreCesar23) April 23, 2020

MAMAAAAAAAAAÁ, PABLO IGLESIAS ESTÁ DIRIGIÉNDOSE A NOSOTROS DIRECTAMENTE!!!! pic.twitter.com/cpqMjF1zkr — Cinta (@42cintas) April 23, 2020

- ¡Niños, no escuchéis!

- Pero pá, queremos ver la rueda de prensa...

- ¡Cambiad eso! ¡No os doy permiso para ver al coletas!

- Pero joooo pá..

- Ni pá ni ostias, ese tío es peligroso.

- Papá... ¿por qué no se nacionalizan las residencias de ancianos? Pobre gente...

- ¡AAAAAAH! https://t.co/n0AyyrgNCu — Manuel Jaime 🏠 (@manueljai_me) April 23, 2020

Una cosa, @sanchezdelreal, NO estás ahtorizado a dirigirte a los niños. Repito, NO tienes autorización para hacerlo. pic.twitter.com/nMcGg85xk4 — Dr. Garco 🏠 (@angel_garco) April 23, 2020

El nivel es TAN BAJO, TAN BAJO... vaya vergüenza ajena de gente. Entre lo de echarse las manos a la cabeza (LOL) con la americana Zara y los microdramitas de telenovela que se montan, vaya ridículo histórico. "La armada del mimimí", los grandes héroes salvadores de España https://t.co/f6vw8f2h9R — Xavi Robles (@xavirobles) April 23, 2020

Yo tampoco te autorizo, ni a tí ni a tus compañeros, dirigiros a mí cuando habláis de los españoles. NO estáis autorizados. Repito, NO tenéis mi autorización para dirigiros a mí cuando habláis de los españoles. — Druida🔻 (@Druida777) April 23, 2020

La Patrulla Canina sí tiene autorización firmada y compulsada pic.twitter.com/jUoHV3PhdL — Javier Alemán🔻 (@esjavieraleman) April 23, 2020

Mi padre le decía lo mismo a Miliki. https://t.co/vb1uz9RhRB — Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) April 23, 2020

Fiscalía está investigando a Dora la Exploradora por dirigirse a los hijos de Víctor Sánchez del Real sin la debida autorización con fotocopia del DNI a doble cara y sello compulsado — Javier Alemán🔻 (@esjavieraleman) April 23, 2020

😂😂😂😂😂😂 Pero a quién le hablas? A la tele? Apágala y ya está, que te habrá venido con mando 😂😂😂😂 — vagalume (@cristina_82069) April 23, 2020

Hay que prohibir los avisos de la megafonía de los aeropuertos, hablan a los niños sin el permiso de los padres. Me parece una cruzada digna de Victor, por fin lo tendremos ocupado con algo. https://t.co/Fh3FxEKLs6 — Numeritos 🍕 (@08181) April 23, 2020

RECIBIDO, CAPITÁN TURUTA. LO TRANSMITO A TODAS LAS UNIDADES: NO TIENEN AUTORIZACIÓN. CORTO Y CAMBIO. ESPERAMOS RESPUESTA, CAPITÁN TURUTA. — 🏴‍☠️ 𝕀 𝔸𝕘𝕒𝕚𝕟𝕤𝕥 𝕀 (@eleptric) April 23, 2020

Pablo Iglesias se ha dirigido a mis hijos directamente pic.twitter.com/c8jfIyU867 — Javier von Count🔻✊🌌 (@javiervoncount) April 23, 2020

NO estás autorizado Pocoyó repito NO estás autorizado. https://t.co/Zayf79i0rV — BGR (@bogarcram) April 23, 2020

Utiliza el pin parental, Víctor. Se hace apagando la puta tele. — RM (@SonMoreninha) April 23, 2020

Yo se lo digo a Ana Blanco todos los días en el Telediario, que no me hable. Vigile mejor a sus hijos cuando ponga la tele. En todo caso, puede ir a la comisaría a tramitar la denuncia; no se olvide del sombrerito de papel de plata. — Antonio Marcelo (@morigerante) April 23, 2020

No tienes derecho a dirigirte a todos los españoles, Felipe. Lo haces todos los años en tu discurso y alguna vez extra (pocas).



Repito, no estás autorizado.



Ahora voy a ponerme el gorrito de aluminio, si me disculpais... pic.twitter.com/IHvFL0br0i — Fran🎸🔻 (@_ytrio_) April 23, 2020

Pero quizás el zasca más aplaudido haya sido el que le ha dedicado la polifacética Beatriz Rico:

Lo mismo decía mi madre cuando Fofito y Milikito nos preguntaban “Cómo están ustedeeeees?”. Y mi hermano y yo contestábamos “bieeeeeen”. Pero nunca le hicieron caso 🥳 — Beatriz Rico (@bearicoactriz) April 23, 2020

