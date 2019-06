El mensaje contra los "ofendiditos" del cómico despedido de la SER por un chiste de humor negro

M. C.

El cómico gallego David Suárez, conocido por sus colaboraciones en Late Motiv y en Yu: No te pierdas nada, no es un hombre que esconda sus opiniones. El pasado mes de abril su nombre saltó a los titulares después de ser despedido de Vodafone tras publicar en Twitter un desafortunado chiste sobre una chica con Síndrome de Down.

Ahora, lejos de venirse abajo, el humorista ha saltado a la palestra de nuevo publicando un vídeo que no ha tardado en hacerse viral. Firmado con su inconfundible sello polémico, Suárez explica por qué el humor debe disparar hacia todos los lados y no ser condescendiente con las minorías. Su discurso lleva casi 400.000 reproducciones en Twitter y cerca de las 30.000 en YouTube en tan solo unas horas.

Desde la red social, el cómico ha dividido el vídeo en cuatro partes. En la primera se centra en los ofendiditos, aquellas personas que "se ofenden por un chiste". Asegura que no hay nada malo en ofenderse, pero eso "no te da derecho a que los demás te demos la razón". Suárez cree que este tipo de personas solo buscan hacerse "famosas", que les hagamos caso para que se puedan hacer las víctimas:

Para la gente que se ofende muy fuerte. Abro hilo (1/4). pic.twitter.com/2M8T8OjHAU — David Suárez (@DavidSuarez_V) 12 de junio de 2019

"La comedia es tolerancia disfrazada de intolerancia"

Estos "moralistas", como él les llama, son precisamente la diana de sus dardos: "Mi comedia se ríe de la gente que utiliza los movimientos para su beneficio personal". Sostiene que esos movimientos nunca son el problema, "son algunos gilipollas que hay dentro" y, por eso, "hay que señalarles y reírse de ellos porque, si no lo hacemos, serán los movimientos los que pasarán a ser risibles":

"Condescendencia asquerosa"

Critica aquello de que el humor debe hacerse "de abajo a arriba, de los oprimidos a los opresores" y cree que la máxima es una excusa para hacer "chistes de lo que ellos consideren". Por eso él dispara a todos los lados, para luchar contra la comedia "predecible y aburrida" y que siga siendo "un corte de mangas de 360 grados":

"El momento oportuno"

Suárez cree que "el 2019 es el momento más inoportuno para hablar de determinados temas" y enumera, por ejemplo, las minorías o las enfermedades: "Por eso hay que hablar de todo esto más que nunca", concluye.

