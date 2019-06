El día que Jorge Sanz estuvo a punto de salir en 'Verano Azul'

M. C.

Cuando Antonio Mercero realizó el casting para su nueva serie en aquel verano del 79 no sabía que las aventuras de sus protagonistas iban a marcar la infancia de varias generaciones. Verano Azul fue un hito de la televisión de nuestro país que se repitió durante décadas para contarnos las peripecias estivales de aquellos chavales que veraneaban en el pueblo malagueño de Nerja.

Ahora, el archivo de RTVE ha desempolvado los archivos brutos de aquel casting dirigido por el propio Mercero buscando quiénes serían los miembros de una pandilla que resultó ser, un poco, la de todos los niños españoles. Un vídeo de 30 minutos en el que aparecen nombres como Regina Navarro, Pedro Antonio García Rebollo, Carlos Rosa, Ángel José Rello o Ramón Tabarés, actores y actrices cuya fama fue disminuyendo con los años.

Sin embargo, el documento ha dejado -tal y como adelantaba el Archivo en su cuenta de Twitter-, alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, podemos ver a las hermanas Pilar y Cristina Torres que después interpretarían a Bea y Desi en la serie. También a Juanjo Artero (Javi) y a José Luis Fernández (Pancho). Las pruebas de selección para los papeles de los niños se realizaron entre los días 26 de junio y 6 de julio de 1979 en el estudio.

El secreto mejor guardado de Jorge Sanz

No obstante, el momento que ha suscitado más comentarios y sorpresas ha sido la prueba realizada por el actor Jorge Sanz cuando le falta poco más de un mes para cumplir 10 años, el año que debutó en el cine con La miel de Pedro Masó. Eso sí, ya se le veía un enorme parecido con su aspecto de adulto:

¡Atento al (histórico) documento! El 26 de junio y 6 de julio de 1979 Antonio Mercero hizo el casting para los niños protagonistas de su nueva serie para @tve_tve, 'Verano azul'. ¿Te apetece verlo? ¡Pasa! 👉 https://t.co/p1INA4swTe pic.twitter.com/a4aJ7odLul — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) 3 de junio de 2019

Sanz había realizado el casting para interpretar a Tito, el desdentado compañero de batallas de Piraña y hermano de Bea. Por eso, hizo la prueba con el actor que hizo de este último, Miguel Ángel Valero. Finalmente al pequeño lo interpretó Miguel Joven. Eso sí, el actor de Libertarias o Carne Trémula no quedó descartado por completo de la serie. Mercero quiso que saliera en el que iba a ser el último capítulo titulado La excursión, pero TVE decidió cancelar su emisión por cuestiones técnicas.

Según lo que él mismo explicó posteriormente, Verano Azul comenzó a rodarse con otro actor diferente en el papel de Tito, pero aquel chaval no aguantaba el ritmo y dejó la serie a las dos semanas. Fue entonces cuando Mercero quiso que Jorge Sanz ocupara su puesto; pero sus padres le dijeron que "no lo vas a hacer porque son dos años y vas a perder el colegio, vas a perder amistades. Y no queremos que pierdas amistades ni tu forma de ser".

