El 'Malamente' con estelada de los padres de un colegio de Lleida: ¿qué opinaría Rosalía?

La semana pasada, concretamente el 30 de mayo, la canción Malamente de Rosalía cumplía su primer año. Sin embargo, la personalidad de sus canciones y de las pintas que lleva ha tenido un gran impacto en nuestro país y buena parte del planeta. Que se prepare todo el mundo para un verano en el que no dejaremos de escuchar dos de sus canciones más recientes (y más comerciales): Con altura y Aute Cuture.

Aprovechando el tirón que tiene Rosalía en este momento, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio Joan XXIII en Les Borges Blanques (Lleida) ha publicado un videoclip con el que espera engrosar sus filas. El tema se ha llamado Va, qui entra? (Va, ¿quién entra?) y es una reversión del tema archiconocido por todos Malamente.

Los padres del vídeo cuentan en la letra de su canción en catalán que necesitan más compañeros en el AMPA para solventar los principales problemas del colegio. Reconocen que es mucho trabajo, pero, si el simple hecho de que se marquen estos videoclips no les ha convencido, puede observarse, también puede verse que las reuniones se hacen en el bar con cañas de por medio (y con la estelada roja de fondo).

Atrezo choni

A todos los colegios se les acumulan desperfectos que solucionar. Es algo típico que pasa cuando se trabaja con niños. Los padres de este vídeo animan a otros menos activos a unirse a ellos y debatir los principales asuntos que les preocupan sobre el estado de la escuela. Los padres que aparecen en el vídeo dan algunos ejemplos sobre lo que se puede hacer: solucionar la formación de charcos en días de lluvia, poner árboles que den sombra al patio, cambiar las redes de las porterías de fútbol...

'Va, qui entra?', la iniciativa de un colegio catalán para engrosar las filas del AMPA

No sólo se adapta la letra de la canción, sino que la estética está muy conseguida. Uñas largas, chándales, bisutería imposible… Todo al más puro estilo Rosalía. Pero, además, los organizadores del vídeo no han escatimado en gastos y puede verse en él fuegos artificiales o una gran balsa encallada en un charco del patio. Por no mencionar algunos planos que son puro arte, como el de un hombre toreando a una motorista con babi escolar.

Esta iniciativa, que ha mezclado los estilos choni, kitsch y costumbrista para animar a los padres a participar en las mejoras de el colegio, ha cosechado un gran número de alabanzas en las redes sociales y de otros colegios.

