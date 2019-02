La humillación de Alsina a Torra que ha hecho que el president dé pena hasta a sus detractores

Torra: Del constitucional no me fioAlsina: Del Europeo sí?T: Sí de ese me fio.A: Ah de ese sí se fia, claro tiene experienciaT: eh?A: Claro es que ya recurrió al T Europeo no? Y le rechazaron.[..]T: Sí, sí nos recharazonA: Entonces al final tenía razon el constitucional