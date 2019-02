Esperanza Aguirre, una catastrófica concursante en Pasapalabra: "¿Esto cómo va?"

Esperanza Aguirre siempre ha sido un animal político y se ha movido como pez en el agua en ese ring. Por eso verla en un escenario tan diferente como es un concurso televisivo, ahora que se ha retirado de la primera línea de la política, podía ser un espectáculo muy jugoso. Y su estreno en Pasapalabra lo fue.

Se trataba de la primera semifinal del enfrentamiento de maestros que ha organizado el programa, con cuatro de sus mejores concursantes. Sin embargo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid eclipsó por completo a Fran González y Antonio Ruiz. "Cada vez más políticos se animan a pasar por nuestros programas", dijo Christian Galvez al presentarla. De hecho, es la segunda en pasar por el programa del rosco después de que Juan Carlos Monedero se dejase caer el pasado octubre.

Aguirre arrancó claramente nerviosa. Le tocó abrir fuego en la primera ronda por el equipo naranja (que luego dijo sentirse estupendamente en vez de en el azul: "los partidos no monopolizamos los colores"), algo que aceptó con un resignado "vamos, vamos".

"Apodada 'la reina del pop', de joven trabajó como camarera en un Dunkin' Donuts". Aguirre dejó pasar ocho segundos, como temerosa de que un fallo garrafal le convirtiera en el siguiente éxito viral. "¿Madonna?", su respuesta era también una pregunta. Primer acierto, pero los nervios no se iban, dejando pasar unos segundos muy valiososos. El presentador hasta le tuvo que animar a contestar.

"¿Esto cómo va?"

No le ha ido muy bien la pista musical @EsperanzAguirre #Pasapalabra pic.twitter.com/LEkprqoVXB — Sebas Maspons (@MaspiTV) February 11, 2019

Al final de la primera ronda, mientras la cámara se alejaba, el micro le pilló preguntándole al concursante la mecánica de la prueba: "¿Esto cómo va? ¿por número de aciertos?". Al comenzar su segunda prueba, tuvo que consultar su funcionamiento.

"¿Pulso cuando sepa qué canción es?" preguntó. "Yo pulsaría cuanto antes y luego ya pensaría un ratito", le explicó el presentador. Pero ella no pulsó. Visto lo visto, en la siguiente prueba, la sopa de letras, lo primero que hizo fue decir "pasapalabra".

Más tarde, en la prueba de memoria, se bloqueó unos segundos, y fallando en el último momento, haciendo que su equipo solo pudiera contabilizar un acierto. Para algunos ya era un lastre para Antonio, mientras que el equipo azul completó el panel.

#Pasapalabra Que forma de sacrificar a Antonio. FATAL ESPERANZA AGUIRRE ! — Bryam Orellana (@bryam_orellana) February 11, 2019

Para cuando llegaron al rosco, Fran sumaba 160 segundos por 135 de Antonio, compañero de Aguirre en esta aventura televisiva. Precisamente fue la falta de tiempo con respecto a Fran lo que hizo que Antonio cometiese un fallo cuando le faltaban dos segundos y a su rival le quedaban 32. Finalmente Antonio se alzó con la victoria, después de que Fran arriesgase y cometiese fallos de más.

Pablo Iglesias, ¿el siguiente para el programa?

"En algunas pruebas no he dado una, pero en otras sí", reconocía más tarde para Que no salga de aquí, la web de Mediaset dedicada a las entrañas de sus programas. "Había visto algunos programas y me había parecido dificilísimo". ¿Qué es lo que más le gustó? "Que hagas lo que hagas, la gente te aplaude", más bien lo contrario que en la política.

¿El siguiente político que pasará por allí? El programa parece que nos dio un avance:

Esperanza Aguirre anima a otros políticos a ir a Pasapalabra y @Pablo_Iglesias_ ‘coge el guante’ 😉 Vídeo 👉🏻 https://t.co/2nkzrBg9eb pic.twitter.com/LLzwKavuZ3 — Que no salga de aquí (@quenosalga) February 11, 2019

El presentador anunció que Esperanza volvería el siguiente programa, así que tendrá una segunda oportunidad. Esta vez sabiendo cómo funcionan las pruebas.