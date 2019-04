Juicio al 'procés' | Declaran como testigos políticos extranjeros propuestos por la defensa

El diputado alemán que acudió como "visitante" al referéndum del 1 de octubre en Barcelona reconoce que no pagó las dos noches de hotel que pasó en Barcelona, aunque "no sabe quién lo hizo". "En el hotel me dijeron que estaba pagado", afirma Andrej Hunko.

En cuanto a si estas invitaciones son habituales, afirma que sí, que "en la política internacional suele ser habitual que una parte del viaje la pague el diputado (él se costeó el viaje) y otra quien invita.

La fiscal Concepción Madrigal pregunta "quién le hizo la invitación para venir a Barcelona por parte de Diplocat". Él contesta "lamentablemente no le puedo indicar de qué persona concretamente me vino esa invitación, sino que me llegó por correo electrónico y que tampoco puedo asegurar que fuera por parte de Diplocat. Nos encontrábamos a una semana de los comicios parlamentarios (de Alemania) y no puedo recordar quién la envió. Me pareció interesante conocer la realidad y por eso vine".

La fiscal pregunta si la invitación era "para él personalmente o también se invitaba a otros colegas parlamentarios". Hunko contesta que "de la invitación quedaba claro que la invitación se haría siempre con otros representantes parlamentarios internacionales y se lo puedo decir porque en aquél momento para mí fue un dato representante o crítico porque me interesé por saber si eran de un entorno democrático". La fiscal también pregunta quién dirigía los traslados y quién les proporcionaba el coche para moverse de un colegio electoral a otro de los que visitaron. El diputado alemán contesta que "todos los visitantes eramos divididos en varios vehículos. Yo concretamente me movía en uno con diputados de Bélgica. La decisión de a qué centro nos queríamos dirigir siempre estaba a cargo de los visitantes". La fiscal insiste en preguntarte por quién organizaba los coches y él contesta: "Estimo que se habría realizado por parte de Diplocat, no obstante tampoco he percibido una organización. Nos reuníamos por la mañana, no me fijé muy bien en cómo se organizaba dicha disposición por parte de las autoridades catalanas. Yo estaba más pendiente de con qué compañeros pasaría ese día". "Otros diputados habían llegado antes, por lo que cuando yo me uní ya estaban organizados".

Fiscalía pregunta si fueron recibidos por autoridades catalanas y él contesta: "En lo que se refiere a los traslados en los vehículos, siempre había un representante catalán, no puedo asegurar si era un miembro de la administración de Cataluña. En cuanto a las visitas, una vez estábamos en los centros de votación, no se producía este acompañamiento. Yo me he movido con total libertad y autonomía".