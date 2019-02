Un joven denuncia a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento

M. C.

"Quiero que todos en India, y en el mundo, se den cuenta de que no les debemos nada a nuestros padres". Esta es la consigna de Raphael Samuel, un joven de 27 años que vive en Bombay y ha decidido ponerle una demanda a sus progenitores porque, considera, lo han engendrado sin su consentimiento. Lo surrealista de su caso no ha tardado en dar la vuelta al mundo, aunque difícilmente encontrará en los tribunales la razón que busca.

Cualquiera que se de un paseo por sus redes sociales, en las que aparece con una barba postiza para que no lo reconozcan, podría pensar que se trata de un fake como una catedral, sin embargo, el alegato de Samuel encuentra sus raíces en el movimiento antinatalista y parece ir muy en serio a pesar de su estética.

En una entrevista con The Print, confiesa que sí siente amor por sus padres, pero, a la vez, los tilda de "egoístas" e "hipócritas": "Amo a mis padres y tenemos una gran relación, pero ellos me tuvieron por su alegría y su placer", dice. Para él, haber venido al mundo le obliga a enfrentarse con las dificultades de la vida y cree que el continuo nacimiento de niños es una "degradación social y ambiental" equivalente a tener una mascota, un esclavo o a secuestrar a una persona.

"Pedirles explicaciones a sus padres"

En el canal de YouTube, Samuel contesta a los interrogantes que le van formulando. Su objetivo es que "otras personas indias sepan que es una opción no tener hijos" y que les pidan "una explicación a sus padres de por qué les dieron a luz". El joven forma parte de una corriente activista que se denomina Movimiento de Extinción Humana Voluntaria (VHEM, en sus siglas en inglés).

Sus pretensiones pasan por difundir sus ideas sobre una vida sin niños. Aclaran que no es un movimiento "violento", sino "voluntario" y que no quieren imponer sus ideas, pero sí hacer que la sociedad recapacite sobre ello: "Traer un niño al mundo en este momento no es correcto".

Antinatalistas antes de Cristo

Aunque quizás lo del antinatalismo no nos suene demasiado, lo cierto es que tiene defensores desde el 400 antes de Cristo. Sófocles, sin ir más lejos, abarcó esta corriente en su obra Edipo en Colono. Otro de sus teóricos fue el filósofo Arthur Schopenhauer. A finales del XIX y principios del XX, un grupo de autores franceses defendieron lo que bautizaron como "huelga de vientres".

Se trata de una medida que buscaba reducir el número de hijos en las familias de las clases bajas para evitarles la miseria. Se reunieron bajo lo que se denominó "Liga de la regeneración humana" o "generación consciente" y están considerados como los primeros defensores del uso de los anticonceptivos.

[Más información: Un bebé sobrevive después de pasarle un tren por encima]