El día que Aznar y Rajoy asistieron a un surrealista concierto de Kylie Minogue

¿Qué hacen José María Aznar, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato y Kylie Minogue juntos un miércoles a las once de la noche? Este podría ser perfectamente el comienzo del típico chiste si no fuera porque, contra todo pronóstico, la surrealista reunión se celebró con luz y taquígrafos. Ocurrió en 1993 y se emitió en el programa La Noche de Hermida, un late night dirigido por el popular presentador de televisión en Antena 3.

Ahora, 26 años después, el vídeo de la actuación de la cantante australiana delante de la cúpula noventera del Partido Popular se ha hecho viral gracias a un tuitero que compartió las imágenes este domingo. En tan solo 24 horas acumula más de 938.000 reproducciones. Una cifra que no nos parece exagerada viendo el documento, un hito que muchos han calificado de "historia de la televisión".

Hermida llegó a la cadena después de su exitoso paso por Televisión Española con un magazine nocturno que pretendía inspirarse en los programas estadounidenses. El presentador reunía a 13 personalidades de la política, la cultura o la sociedad y les planteaba un tema de debate en el que también participaba el público. El broche final de la noche corría a cargo de una actuación musical potente, como la de Minogue o, en otra ocasión, la de Donna Summer.

La sonrisa de Aznar

En el vídeo que se ha popularizado podemos ver a la artista dándolo todo sobre el escenario con su tema Better the devil you know -que sería algo así como mejor que el diablo que conoces-, mientras los populares observaban desde sus asientos. Aznar, que acababa de ser nombrado candidato popular por obra y gracia de Manuel Fraga, fue el único al que se le escapó una sonrisa, todo un contraste viendo las caras de pocos amigos del resto de los invitados.

Rajoy, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas y Rato compartían rictus con el periodista José Oneto y la escritora Pilar Urbano, que también estaban ejerciendo de tertulianos. Ni siquiera el público era capaz de mostrar la mínima alegría. Parece que Kylie no era de su agrado y preferían algo más cañí, un destape de Norma Duval, por ejemplo, lo típico por aquel entonces. Sea como fuere, el momento no ha pasado ni mucho menos desapercibido en Twitter:

La última vez que Aznar fue feliz — Pablo Rodríguez (@Suanzes) 3 de febrero de 2019

Si es que el único fan era Aznar. El resto eran más de Jason Donovan. — ROGER_O´McIngall (@SlowestManAlive) 4 de febrero de 2019

Pero vamos a ver. Esa imagen es mítica. Para el Hall of Fame de la TV. Nunca hubo un crossover así entre el mundo pop y el mundo de la política de la España profunda. — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) 3 de febrero de 2019

Pobre Kylie!! 😂😂😭Debió alucinar. Ni parpadean, ni se mueven... lo mejorcito del PPartido junto. Muy grande el vídeo. No lo había visto. — Su Mart (@Sumart05) 4 de febrero de 2019

Parece no te rías que es peor. — Miguel Sureda (@miguelbuke) 3 de febrero de 2019

Lo cierto es que es difícil imaginarse algo parecido en la televisión de hoy en día y más sin tener a Jesús Hermida.

[Más información: ¿Está pidiendo el PP a los Reyes Magos que maten a Pedro Sánchez?]