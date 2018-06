Paul McCartney protagoniza el mejor ‘Carpool Karaoke’ de todos los tiempos

Por el Carpool Karaoke, la sección del programa estadounidense The late late show with James Corden, han pasado un buen puñado de estrellas del pop como Mariah Carey, Britney Spears o Christina Aguilera, pero nadie esperaba que una de las leyendas vivientes de la música intrnacional se sentase a los mandos del coche de Corden, pero Sir Paul McCartney ha accedido para dejarnos unas imágenes memorables.

Empezando por Drive my car y siguiendo por Penny Lane, Let it be, When I'm 64, Blackbird, Come on to me, Hard Day's Night, Obladi Oblada y Back in USSR hasta rematar con uno de los clásicos más coreados de los Beatles, Hey Jude, ambos se pasean por Liverpool visitando lugares míticos para la banda hasta terminar, como no podía ser de otra manera, en un pub.

Son 23 minutos de oro que ya acumulan 15 millones de reproducciones:

No solamente los amantes de la música de los Beatles disfrutarán de esta grabación histórica y para el recuerdo, todas las personas que hayan bailado o escuchado alguna de sus canciones lo harán seguro.