Elon Musk puede llegar a Marte, pero ha cometido un error de novato en Twitter

Elon Musk es una de las mentes más admiradas del planeta. Fundador de PayPal, tiene una empresa para cualquier empresa que se te ocurra que puede hacer avanzar a la especie humana: desde llegar a Marte hasta interconectar todo el mundo con un tren supersónico. De vez en cuando sus planes suenan a villano de James Bond -y realmente tiene nombre para ser uno-.

Sin embargo, ser una mente brillante no evita que puedas cometer errores de novato. Y es que el multimillonario se ha marcado lo que popularmente se llama un Paula Vázquez: publicar su teléfono en la red.

Lo hizo en un mensaje dirigido a John Carmack, el jefe de tecnología de Oculus -empresa perteneciente a Facebook centrada en dispositivos de realidad virtual-. Es muy posible que Musk quisiera enviar un mensaje privado, pero por error enviase un tuit público. Fue eliminado de forma inmediata, pero no lo suficiente para eludir los ojos escrutadores de sus casi 17 millones de seguidores.

Y, evidentemente, muchos son los que se han apresurado a llamar, incluso desde medios como Business Insider. Suponemos que el millonario apagó el móvil al momento, imaginando la que se le venía encima.

Quienes llamaron se encontraron con un mensaje en su buzón de lo más geek, una grabación que es una referencia al clásico de PlayStation God of War. Se puede oíd al creador del juego, David Jaffe, recitar la frase: "por los dioses, lo has hecho, de alguna manera has encontrado tu camino hasta aquí. Te ofrezco mis felicitaciones y mi respeto".

Así, Elon Musk se pone a la altura de Paula Vázquez, quien cometió el error de publicar, también en Twitter, una foto en la que se podía ver su número de teléfono y dirección, algo que derivó en un bombardeo de llamadas.