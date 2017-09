La foto a Pedro Sánchez más peligrosa de la historia

La vida del político es ajetreada y a menudo poco agradecida. Que si ir de mitin en mitin, salir a hacer declaraciones cuando sabes que te van a preguntar lo que no te gusta, tener que posar con una sonrisa cuando lo que más te apetece es ponerte una peli en el sillón y echarte la manta encima... En fin, que la vida del político no tiene que ser fácil. Y si no que se lo pregunten al Pedro Sánchez de la foto.

Analizar la imagen puede dar tantos chistes como un crucero cargado de policías y con la serigrafía de los Looney Tunes. Pdro posando en cuclillas, el fotógrafo que en vez de hacer zoom se arriesga a una caída al foso y un "supporter" que agarra al reportero con la misma seguridad que quien le tiende un trozo de carne a unos cocodrilos.

La espectacular imagen lleva circulando por Twitter desde hace un par de días. Forma parte de una entrevista a Pedro Sánchez para La Vanguardia; con Xavier Cervera arriesgando para obtener el mejor encuadre posible. Como es de suponer dada la curiosidad de la imagen, no han tardado en aparecer los memes y chistes varios.

Cuando anida un Pedro Sánchez en tu balcón y quieres sacarlo en la portada del National Geographic. pic.twitter.com/N8nlKhomce — Freddie Lontano (@FreddieLontano) 24 de septiembre de 2017

Así defiende Pedro Sánchez (PSOE) la Prevención de Riesgos Laborales. pic.twitter.com/MJh8hA3oD7 — Jose A. Rodríguez (@joosearodriguez) 25 de septiembre de 2017