Netflix empieza a probar los estrenos semanales con sus originales y abre la puerta a un cambio de estrategia

En 2013, Netflix transformó el panorama televisivo mundial cuando se lanzó en Estados Unidos con la temporada completa de House of Cards. Las plataformas que vinieron después replicaron su estrategia. Todas querían ser como Netflix, y el suyo se convirtió en el modelo a seguir, con el estreno de todos los episodios de golpe para que el usuario pudiera verlos en maratón; si así lo quería.

Casi una década después, el número de plataformas disponibles a nivel global ha pasado a ser considerable y continúa en aumento. Apple TV+ y Disney+, las últimas que han llegado a España hasta ahora, apostaron (con algunas excepciones) por la vuelta al modelo tradicional: el estreno de episodios semanales, movimiento que también siguió Amazon Prime Video con, por ejemplo, la segunda temporada de The Boys, una de sus series más populares.

En el caso de Apple TV+ y Disney+, esta decisión más que una estrategia revolucionaria fue una necesidad. A diferencia de Netflix, el número de estrenos mensuales en sus catálogos es mucho más reducido, por lo que si querían mantener las suscripciones de sus usuarios activas durante más de un mes, no tenían otra opción; para poder ofrecer novedades periódicas debían recurrir al estreno de un episodio de la semana de sus series.

Los casos de 'Gambito de dama' y 'Bruja Escarlata y Visión'

Anya Taylor-Joy en 'Gambito de dama' y Elizabeth Olsen en 'Bruja Escarlata y Visión'.

En la estrategia de programación en streaming no hay una fórmula para el éxito. Algunas series pueden verse beneficiadas por el consumo en maratón, porque seguramente estaban destinadas a perder el interés de sus espectadores por el camino; hay otras, como Gambito de dama que, a pesar de haberse estrenado de golpe, consiguen seguir atrayendo espectadores durante meses; y luego están las Bruja Escarlata y Visión de turno, que convierten el lanzamiento de cada nuevo episodio en un evento y su espera en expectación.

Gambito de dama y Bruja Escarlata y Visión son buenos ejemplos de que el éxito de una serie depende de variables que no se pueden pronosticar. Ambas consiguieron mantener el interés de la crítica y el público durante meses, pero nunca sabremos si su repercusión hubiera sido la misma si la serie de Netflix se hubiera estrenado semanalmente y la de Disney+ con la temporada completa. A posteriori, podríamos argumentar que sí y también que no, pero solo serían suposiciones.

El problema de la corta vida de las series de Netflix

'Tribus de Europa', una de las series estrenadas en febrero de la que ya nadie se acuerda.

Qué opción elija cada plataforma no depende en sí de que una serie esté prediseñada o no para consumirse de un modo u otro, sino de lo que más les convenga en cada momento para refrescar su catálogo, atraer nuevos suscriptores o alargar su período de permanencia, porque son un negocio y buscan ser rentables. Sin embargo, hay algo en lo que suele haber consenso cuando se analizan los estrenos de Netflix, coincidimos en que el estreno de temporadas completas le da un carácter efímero a sus series, porque de la mayoría de ellas no se vuelve a hablar siete días después de haberse estrenado.

El resto de las plataformas ha disfrutado de flexibilidad desde sus lanzamientos y pueden adaptar cada estreno a sus necesidades, para Netflix podríamos decir que es un asunto un poco más complicado. No lo es tanto porque haya asociado una estrategia concreta a su imagen de marca (aunque también hay algo de eso), sino porque tiene estructurado todo un sistema interno de análisis de audiencias para valorar los éxitos de sus estrenos a través de resultados rápidos, y cuanto más inmediatos mejor.

Netflix está haciendo pruebas de parrilla y estrenos semanales

A pesar de ello, y de que Ted Sarandos haya insistido siempre que se lo han preguntado en que Netflix nunca cambiará su modelo de estrenos, la compañía ha estado haciendo pruebas en ese sentido.

Hace unos días la plataforma anunció que las nuevas temporadas de sus realities The Circle y Jugando con fuego no se estrenarán completas. The Circle, que dividió su primera temporada en bloques de episodios que se estrenaron en tres semanas consecutivas (estrategia que también se usó con el concurso musical Rhythm + Flow), repite el experimento en la segunda, que está siendo promocionada como un evento que durará un mes. Cuando finalice, se estrenarán los nuevos episodios de Jugando con fuego siguiendo una estrategia similar.

Netflix - Anuncio estrenos nuevas temporadas 'The Circle', 'Jugando con fuego'.

No es esta la única ni la principal novedad. Como haría cualquier cadena de televisión tradicional, Netflix está promocionando estos estrenos con el eslogan "Reality Wednesday", pues la plataforma estrenará los nuevos episodios los miércoles, y quiere acostumbrar a sus espectadores, lo que indica que también está haciendo pruebas para configurar una especie de parrilla de programación por géneros.

De esto podemos encontrar algunas pistas analizando los días en los que estrena algunos títulos según su género. No hay un patrón claro, porque esto es un experimento, pero si repasamos su calendario de estrenos de febrero y marzo de 2021 observamos que en los dos primeros días de la semana suele haber menos número de estrenos, que la mayoría de ellos son programas infantiles o especiales de comedia o que los animes los suele estrenar los jueves.

¿Cambiará Netflix la estrategia de estrenos de sus originales?

Netflix afirmó que más de 80 millones de cuentas vieron la primera temporada de 'Los Bridgerton'.

Si de algo podemos estar seguros, es que si después de analizar los datos que tiene a su disposición la compañía decide que este movimiento le conviene, lo hará. Puede que durante un tiempo tengan que lidiar con las quejas de los suscriptores que dirán que no han firmado por eso, pero al final, confían en que si realmente quieren ver las series, las verán como se las den.

Después de las pruebas que ya están realizando el paso siguiente será intentarlo con la ficción. Lo más seguro es que Netflix nunca use la estrategia de estrenos semanales con todos sus originales, primero, porque no funcionaría con todas las series, pero también porque con el nivel de producción que mantiene no lo necesita. Pero sí podría planteárselo con sus series más populares.

Una buena alternativa sería adoptar la estrategia de Amazon Prime Video con la segunda temporada de The Boys, y estrenar los nuevos episodios de algunos de sus títulos más destacados durante varias semanas, alargando así su vida útil. Para distinguirse de sus competidores podría hacerlo en bloques de dos o tres episodios cada día (como hará con los realities esta primavera); en cualquier caso, no quemaría todos los cartuchos en un fin de semana, como viene haciendo hasta ahora. El tiempo dirá.

