Netflix: los estrenos de series, películas y documentales de marzo de 2021

Después de haber hecho historia en los Globos de Oro con los premios de The Crown, Netflix entra en el mes de marzo con un amplio listado de estrenos que aspiran a repetir los éxitos de audiencia de los últimos fenómenos de la plataforma, como han sido Gambito de dama, otra de las triunfadoras de la gala de 2021, Lupin, El baile de las luciérnagas o la película española Bajocero.

Entre los títulos con los que espera hacerse un hueco entre las novedades del mes, destacan Sky Rojo, lo nuevo de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, la película Moxie, y una amplia oferta en el apartado de no ficción, con propuestas documentales imprescindibles como Nevenka o Last Chance U: Baloncesto.

Para que no os perdáis entre tantos títulos, os marcamos en negrita nuestras recomendaciones.

Las series de Netflix en marzo de 2021

Plan #1: Acción y misterio con 'Sky Rojo' y 'Los irregulares'

Tráiler - 'Sky Rojo'- Netflix

En un mes con propuestas tan variadas como la serie infantil Gofre + Mochi, en la que veremos a Michelle Obama interactuando con dos encantadoras marionetas que sueñan con convertirse en cocineros, o la serie de ciencia ficción futurista The One, los dos títulos más esperados son Sky Rojo y Los Irregulares.

La primera es la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato (creadores de La casa de papel), en la que seguimos a Coral, Wendy y Gina, tres prostitutas que huyen de su proxeneta en busca de su libertad. Los Irregulares está protagonizada por una banda callejera de adolescentes a los que un siniestro doctor Watson y su socio, el esquivo Sherlock Holmes, manipulan para que resuelvan crímenes por ellos, mientras el detective se lleva todo el crédito.

Todos los estrenos del mes

• Pacific RIM: Tierra de nadie (04/03)

• Dealer (10/03)

• Love Alarm T2 (12/03)

• The One (12/03)

• Paradise Police (12/03)

• Gofre + Mochi (16/03)

• Sky Rojo (19/03)

• Country Comfort (19/03)

• Quién mató a Sara (24/03)

• Los Irregulares (26/03)

Todas las películas de Netflix en marzo de 2021

Plan #2: olvidar el aniversario del inicio del confinamiento con 'Moxie'

Tráiler - 'Moxie' - Netflix España

Desde los festivales de cine de Venecia, Toronto y Londres llega La rosa de Bombay, una película india de animación basada en hechos reales, que analiza la crueldad de una sociedad en la que el amor y la vitalidad que triunfan en las pantallas de cine contrastan con la brutalidad de la dura supervivencia en las calles.

Pero si buscas algo más optimista, la mejor opción es Moxie, la segunda película que dirige Amy Poehler, en la que una adolescente que descubre el pasado feminista de su madre (Poehler), denuncia junto a otras estudiantes el sexismo que impera en su instituto. Así nace la revolución de un movimiento estudiantil.

Todos los estrenos del mes

• Moxie (03/03)

• Centinela (05/03)

• La rosa de Bombay (08/03)

• Akelarre (11/03)

• El día del sí (12/03)

• Vidas de papel (12/03)

• Más locos que una cabra (18/03)

• Agencia secreta de Control Mágico (25/03)

• El campamento de mi vida (26/03)

• Idiota (26/03)

• Quien a hierro mata (30/03)

Los documentales y especiales de comedia de Netflix en marzo de 2021

Plan #3: historia del #MeToo en España con 'Nevenka'

Tráiler - 'Nevenka' - Netflix

La cita imprescindible del mes es Nevenka, la serie documental que recupera el primer testimonio del #MeToo español y el primer juicio por acoso sexual a un político en España después de la denuncia que interpuso Nevenka Fernández en el año 2000.

Pero hay otros varios títulos interesantes en el apartado de no ficción, como Notorious B.I.G., un retrato personal del auge y trágico fin de una figura que ocupó un lugar central en la historia del rap durante más de veinte años; Last Chance U: Baloncesto, del mismo equipo responsable de la ganadora del Emmy en 2019, Last Chance U; y La trama Varsity Blues, sobre el escándalo de tráfico de influencias y sobornos en los procesos de admisión de prestigiosas universidades de Estados Unidos.

Todos los estrenos del mes

• Notorious B.I.G.: I Got a Story to Tell You (01/03)

• Nevenka (05/03)

• Last Chance U: Baloncesto (10/03)

• Rebell Comedy: Raus aus`m Zoo (16/03)

• La trama Varsity Blues: Escándalo en la Universidad de Estados Unidos (17/03)

• Magic For Humans by Mago Pop (26/03)

