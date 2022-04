Netflix crea el botón '¡Me encanta!' para valorar tus películas y series favoritas (y mejorar su algoritmo).

Netlix ha lanzado una nueva opción para que sus usuarios valoren las series y películas que más les gusten. Se trata del botón "¡Me encanta!", que ya está disponible junto a los del pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo.

Esta nueva opción forma parte de la estrategia del gigante rojo para conocer mejor a los usuarios y perfeccionar el famoso algoritmo de recomendaciones de contenido, de cara a que los usuarios consuman más Netflix y pasen mayor tiempo en su plataforma. Un solo pulgar hacia arriba permitía hasta ahora a la plataforma saber qué le gustó a sus suscriptores, mientras que los dos pulgares hacia arriba será una señal más fuerte para alimentar el algoritmo de recomendación.

Según reza el propio comunicado de Netflix: "Los botones del pulgar hacia arriba o abajo son una buena manera de indicar qué te parece una serie o película. A medida que vas valorando títulos, tu perfil se va personalizando de acuerdo a tus gustos. No obstante, el tiempo nos ha demostrado que esos sentimientos pueden ir más allá de un simple me gusta o no me gusta. Con una alternativa más para contarnos que algo te gusta muchísimo, conseguirás que las recomendaciones que ves en tu perfil se adapten mejor a tus gustos".

Así, con la opción "¡Me encanta!" conseguirán afinar sus recomendaciones para sugerir a los usuarios más series o películas acordes con lo que les apasiona. Mientras que con un pulgar hacia arriba seguirán recomendando contenidos similares a los especadores, con el nuevo botón serán capaces de saber con mayor certeza qué te apasiona de verdad, como explican: "Por ejemplo, si te encantó Los Bridgerton, te sugeriríamos más títulos producidos por Shondaland o protagonizados por miembros de su reparto."

De momento, Netflix no espera introducir otra calificación de "dos pulgares hacia abajo". Según la plataforma, el pulgar hacia abajo actual no es demasiado usado por los usiarios, por lo que no ven valor en añadir esa otra opción. "Si a la gente no le gusta un programa, por lo general, simplemente dejan de verlo", declaró Christine Doig-Cardet, directora de innovación de productos en Netflix.

La nueva opción al lado de los botones del pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo ya está disponible para todos los usarios en el televisor, la web y en los dispositivos móviles iOS y Android.

"¡Me encanta!" supone el mayor cambio en el sistema de calificaciones de sus productos que lleva a cabo la plataforma de streaming en los últimos cinco años, cuando en 2017 decidió abandonar las cinco estrellas por el paradigma de pulgar arriba o abajo, alegando que las opciones binarias les proporcionaban un conjunto de datos más fiables sobre el que basar las recomendaciones.

