Vin Diesel anuncia el fichaje de Brie Larson por 'Fast & Furious 10': "No tienen idea de lo sorprendente que será". Instagram: @vindiesel

Brie Larson formará parte del reparto de Fast & Furious 10, la próxima película de la saga de acción sobre carreras de coches ilegales. Así lo ha confirmado Vin Diesel, actor protagonista y productor de la franquicia, a través de su cuenta de Instagram.

"Sí, sí, sí... ves a este ángel sobre mi hombro haciéndome reír a carcajadas y te dices a ti mismo "esa es la capitana Marvel". Claramente hay amor y risa en esta imagen. Sin embargo, lo que no ves es el personaje que te presentarán en Fast10. No tienes idea de lo atemporal y sorprendente que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto… su Oscar, jaja es esta alma profunda que agregará algo que tal vez no esperabas pero anhelabas. Bienvenida a LA FAMILIA Brie.", escribió el actor para dar la noticia en una foto junto con la Larson.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vin Diesel (@vindiesel)

'Fast & Furious 10' ficha a la Capitana Marvel

Brie Larson se consagró en la temporada de premios 2015-2016 con la película La habitación, ganando en la categoría de Mejor Actriz en los Oscar, Globos de Oro, el Premio de la Crítica Cinematográfica, el SAG, el BAFTA y el Independent Spirit Award.

Aunque su papel más conocido ha sido interpretando a la Capitana Marvel en la película del mismo título Universo Cinematográfico de Marvel (2019), Vengadores: Endgame (2019) y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021).

Qué sabemos de la última película de 'Fast & Furious'

Por ahora, los detalles sobre la nueva película de Fast & Furious son todo un misterio. La trama sigue siendo un misterio y poco más sabemos aparte de lo poco que ha dejado entrever Vin Diesel con la incorporación de Brie Larson.

Sí que sabemos que Justin Lin será de nuevo el director, que volverá a contar con la producción de Vin Diesel y que la película se estrenará en los cines el 19 de mayo de 2023.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan