La serie de Kaley Cuoco en HBO Max es uno de los mejores y más reivindicables entretenimientos actuales

Después de convertirse en una de las series revelación de 2020, la temporada 2 de The Flight Attendant ha pasado más desapercibida de lo que podríamos esperar. Nuestro tiempo es limitado y es imposible verlo todo, por lo que si hay que elegir, los regresos, a menos que sean muy esperados, siempre se ven relegados en favor de los estrenos. Es lo que le ha pasado a la serie de Kaley Cuoco, pero si os gustó la primera temporada, dadle una oportunidad a la segunda, porque también lo hará.

Con el final tan satisfactorio que tuvo en su lanzamiento, es cierto que quizá no hacía falta una nueva entrega, pero su continuación sigue siendo igual de entretenida y vibrante, con un gran nivel de producción, muchas localizaciones y un buen reparto de secundarios al que se ha unido Sharon Stone.

El final de esta segunda entrega ha vuelto a ser muy satisfactorio, especialmente, en lo relativo a los conflictos personales de Cassie, su proceso de autoaceptación y le ha dado un cierre a los personajes principales. Se ha despedido sin dejar ninguna deuda pendiente, por lo que si así fuera, no sería necesaria una tercera temporada. Pero si la hay, no pienso perdérmela. ¿Aún no estáis convencidos? Os damos más razones.

Kaley Cuoco, una interpretación que merece un Emmy

Después de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco decidió tomar las riendas de su carrera, lanzarse a la producción y buscarse un papel a su medida. Tuvo buen ojo, el personaje de Cassie le permite moverse en varios registros, explotando su buen ritmo para la comedia, jugando con la adrenalina de las escenas de acción y demostrando su talento para el drama.

Ya estuvo nominada en los premios Emmy de 2021 y este año se ha ganado con creces, carisma, energía y lágrimas volver a estar presente en las candidaturas. Si finalmente consigue la estatuilla, será un premio muy merecido, porque en esta entrega ha brillado mucho más que en la anterior, empezando porque ha interpretado varias versiones de sí misma en el "mind palace", pero también porque es justo reconocer que en los momentos dramáticos ha estado realmente excepcional.

Es entretenimiento en estado puro

La mezcla de thriller, drama y comedia negra en la que la protagonista se ve arrastrada en tramas hitchcockianas, tiene un ritmo arrollador. Su cóctel de géneros es perfecto. Nos propone una aventura en la que hay tensión, acción y sensación de peligro; también momentos más ligeros, combinados con destreza con otros de introspección, y su recurso narrativo es muy efectivo para saber siempre qué está pensando la protagonista.

No os voy a engañar, la trama del misterio principal a veces se pierde un poco en su locura, pero a su favor, los personajes principales son un buen punto de conexión, siempre están pasando cosas, es adictiva y es imposible que no quieras seguir viendo más. The Flight Attendant es entretenimiento puro.

Le da a la trama de la adicción el espacio que merece

Cuando comienza esta entrega, Cassie lleva un año sobria y asiste con regularidad a reuniones de alcohólicos anónimos, sin embargo, la serie es consciente de que su adicción no es un tema superficial que puede superarse con un chasquido de dedos, y se hace cargo de ello.

A pesar de la trama de la CIA y todos los líos añadidos que vienen con los secundarios, The Flight Attendant encuentra espacio para explorar lo que sucede después de admitir que eres un alcohólico y cómo negocia la protagonista consigo misma para intentar aceptar diferentes partes de sí misma y evaluar su pasado. Suena dramático, porque lo es, pero es un componente importante en la serie, y sus responsables tienen muy bien medido el tono, para que las dosis sean las justas.

Secundarios carismáticos, especialmente, Zosia Mamet

Cassie es la protagonista de esta historia, pero está muy bien acompañada por un cartel de secundarios que orbitan de forma fluida a su alrededor. En esta entrega, el personaje de Megan (Rosie Perez) ha estado muy apartado de la trama principal y sus aventuras en Corea tiene muchos flecos, pero en términos generales todos funcionan bien, tanto los que conocimos en la primera temporada como las nuevas incorporaciones.

Sin embargo, hay uno que destaca por encima de todos los demás, Annie, la mejor amiga de Cassie, interpretada por una encantadora y divertida Zosia Mamet. La relación entre ambas es el corazón de la serie y el ancla emocional de Cassie. Sus escenas juntas siempre funcionan; son divertidas y locas cuando tienen que serlo, y honestamente emocionales cuando corresponde.

Tiene episodios cortos y se puede ver en dos tardes

Si queréis pasar un buen rato, este será un tiempo bien invertido, porque solo por su ritmo, la temporada se pasa volando. Pero realmente requerirá poco esfuerzo por vuestra parte, porque sus episodios no superan nunca los 45 minutos y solo tiene ocho por temporada. Algo poco habitual en la era del streaming y cuya cortesía agradecemos.

'The Flight Attendant' está disponible en HBO Max.

