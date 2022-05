Crítica: 'Hacks' se va de gira en una temporada 2 que la confirma como una de las comedias imprescindibles

Hacks regresa a HBO Max con una segunda temporada después de triunfar en los Emmy de 2021 y todo apunta a que repetirá premios en esta edición. No es algo al alcance de cualquier serie, y en una época en la que cada vez es más difícil destacar entre tanta oferta, esta comedia vuelve para confirmar que el éxito de su estreno no fue fruto de una casualidad.

Esta historia sobre diferencias generacionales, privilegio y los sacrificios que deben hacer las mujeres que aspiran hacerse hueco en la comedia profesional (círculo dominado por sistema por sus compañeros varones) nos conquistó en su primera entrega con la dinámica de su pareja protagonista. Y en esta entrega, con esa relación principal consolidada y aliñada con el conflicto introducido al final de la anterior, la serie encuentra la forma de reinventar su patio de juegos y también espacio para explorar a sus secundarios.

Omito los detalles de aquella traición, por si alguien ha entrado aquí por casualidad, porque las cosas buenas hay que compartirlas, y quiero que todos veáis Hacks. Si no recordáis el conflicto en cuestión, no os preocupéis, porque la serie retoma la acción en el mismo avión en el que la dejó y nos refresca sutil (y generosamente) la memoria. Lo que sí os diré, es que la resolución de ese asunto no es algo que alarguen hasta el final de la temporada, que es sorprendente, tiene mucho potencial y que los guionistas saben aprovecharlo y le sacan oro a la situación.

Jean Smart y Hannah Einbinder en la temporada 2 de 'Hacks'.

Lo que pone en marcha, literalmente, esta nueva etapa es la decisión de Deborah de irse de gira para poner a prueba el nuevo material de su monólogo ante diferentes públicos. El autobús en movimiento se convierte en el artefacto perfecto para generar esos momentos de comedia y drama que también combina la serie. Con cosas tan inocentes a primera vista, como la distribución de los espacios, con las infinitas posibilidades que ofrecen las paradas de cada estación de la gira, y las peculiaridades de la productora en carretera, un nuevo personaje interpretado por la gran Laurie Metcalf.

Mientras evoluciona la relación entre Ava y Deborah, también seguimos de forma paralela a Marcus, ahora sin novio, solo en Las Vegas y con perro; las aventuras de Jimmy y su asistente Kayla, a quienes se une una representante de recursos humanos interpretada por Martha Kelly (a quien vimos en la segunda temporada de Euphoria); y todos los demás secundarios que conocimos en la primera entrega, que harán acto de presencia en un momento u otro en los seis episodios que hemos podido ver antes del estreno.

Pero la guionista milenial y la legendaria monologuista siguen siendo el eje central de cada episodio de Hacks. Una relación en constante evolución que siempre mira hacia adelante, sin olvidar el camino recorrido en común y por separado, que nos deja momentos hilarantes (como el episodio del crucero) y otros emotivos (como el del contenedor de basura y el Gran Cañón del Colorado). Es una suerte que tengamos la oportunidad de ver a Jean Smart y Hannah Einbinder juntas en una serie que regresa en plena forma, divertida, y con mucho que ofrecer.

'Hacks' se estrena con dos episodios semanales el 13 de mayo en HBO Max.

