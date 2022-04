Más que una serie, 'Better Things' es un hogar, pero sobre todo, es un milagro

Fotograma de 'Better Things' con Pamela Adlon, creadora y protagonista de la serie de HBO Max. HBO Max

Con tantas plataformas de streaming y sus constantes estrenos es difícil recomendar series con varias temporadas. Mucho más, si no tienen una premisa llamativa o reclamos delante o detrás de cámaras, pero en el caso de joyas como Better Things, vale la pena hacer una pausa, porque trascienden el entretenimiento y se convierten en un hogar.

La personal serie de Pamela Adlon ha llegado a su fin en HBO Max después de cinco temporadas que son una carta de amor a la vida; a la familia biológica y a la elegida; a las madres, a los hermanos, los amigos y a todos los que nos hacen sentir seguros y queridos. Una carta de amor a la comida, las canciones, las celebraciones, los retos superados y todos esos pequeños momentos, en apariencia insignificantes, que atesoramos para siempre, porque son las cosas que hacen mejores nuestras vidas.

Pamela Adlon produce, escribe, dirige y protagoniza esta historia inspirada en su vida en la que interpreta a Sam Fox, una actriz de 50 años que vive en Los Ángeles con tres hijes a su cargo, y su madre que vive en la casa de enfrente. El día a día de una mujer que trabaja, que es madre, hija, hermana, amiga y que, siempre que puede, busca espacio para ser una persona que no está definida por sus relaciones con los demás. Better Things es una colección de momentos de la vida en los que parece que no pasan muchas cosas y al mismo tiempo está pasando todo.

El regalo para Max en la temporada 2 de 'Better Things'.

Es un mosaico de experiencias con enorme un poder evocador. Y es un milagro. De no haber estado en FX, quizá no habríamos tenido oportunidad de descubrir todo lo que tenía por ofrecer. Por su carácter íntimo y una narración que no está impulsada por la trama, es poco probable que hubiese tenido más de una o dos temporadas en una plataforma de streaming que exige resultados inmediatos.

Y tuvo que superar otro reto. Pamela Adlon creó este personal relato junto a Louis C.K., y después de las denuncias por conductas inapropiadas y abuso de poder que recibió y reconoció como ciertas el cómico, ella estuvo a punto de abandonar la serie. Por un lado, le afectó de varias maneras descubrir esa faceta de alguien a quien consideraba su amigo, y por otro, no se sentía capaz de liderar ella sola una serie. Afortunadamente, decidió hacerlo.

A partir de la segunda temporada, Adlon formó una sala de guionistas y se puso detrás de la cámara de todos lo episodios, Better Things se convirtió entonces en una propuesta realmente personal y en la joya inclasificable que es. Y Adlon demostró tener un talento impresionante para dirigir con sensibilidad estética, emocional y evocadora.

Si la vida hubiera seguido el curso esperado, quizá nunca lo habría intentado y nos habríamos perdido cinco temporadas de humanidad y cariño. Un homenaje a las redes de apoyo y los lugares seguros gracias a los cuales podemos ser quienes queremos ser; un canto al hermoso caos de la vida diaria y los instantes inesperados llenos de magia. Viñetas existenciales dedicadas a sus hijas y a su villa personal.

El poder reconfortante de la comida en 'Better Things'.

Better Things habla de muchos temas sin aparente esfuerzo, solo retratando la cotidianidad y la convivencia de una familia de cinco generaciones de mujeres con nombres masculinos. Es una colección de momentos especiales que parecen contados tal como se recuerdan, porque muchas cosas ocurren fuera de plano y Adlon no necesita seguir un esquema de progresión dramática. Esta serie es un viaje a través de la memoria en el que Sam comparte con nosotros "las mejores cosas de su vida". En las que todo, hasta la comida que prepara es un acto de amor.

La echaré de menos, pero atesoro la experiencia vivida y el enorme cariño de su escena final. Pamela Adlon se ha consagrado con como una de las creadoras más personales del panorama televisivo por su talento detrás de cámara y su capacidad única para emocionar, sin que necesariamente esté pasando nada dramático en la pantalla. Gracias al streaming podéis descubrirla a vuestro ritmo. Lo agradeceréis cuando llegue el momento, porque ver Better Things es sentirse en casa.

'Better Things' está disponible en HBO Max.

