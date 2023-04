Esta será la duración real de ‘Killers Of The Flower Moon’: la película de Scorsese no será la más larga

Primera foto de 'Killers of the Flower Moon'.

Entre todas las películas más esperadas de los últimos años, una de las que más destaca es lo nuevo de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, un largometraje protagonizado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro que ha sabido mantener la expectación por las nubes todo este tiempo e incluso tres años después de que anunciase su rodaje.

La película se proyectará por primera vez en el Festival de Cannes y tendrá un estreno limitado en salas de cine de Estados Unidos el 6 de octubre. Después llegará a los cines de todo el mundo el 20 de octubre, justo antes de estar disponible en Apple TV+.

Mucho se ha rumoreado en las últimas semanas sobre cuál será la duración de la película. Aunque hubo especulaciones sobre que fuera el largometraje más largo de la carrera del cineasta, por encima de El irlandés con 3 horas y 29 minutos (209 minutos), incluso llegando a las cuatro horas de duración, Deadline ha zanjado el debate adelantando que el montaje de Killers of the Flower Moon se ha cerrado con 3 horas y 26 minutos (206 minutos).

Qué sabemos de la película

Esta superproducción histórica está ambientada en la Oklahoma de los años 20, y narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage que era muy rica en petróleo; una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el Reinado del Terror. Y que también serviría como aliciente para la creación del FBI.

Será la adaptación en pantalla del libro basado en hechos reales escrito por David Grann -autor de Z, la ciudad perdida-, cuya sinopsis oficial va más allá de los detalles que ya conocemos: "la comunidad india de los Osage en Oklahoma era la población de mayor renta per cápita del mundo en la década de los 20".

"El petróleo que yacía bajo sus propiedades les convirtió en millonarios: construyeron mansiones, tenían chóferes privados y mandaban a sus hijos a estudiar a Europa. Pero una espiral de violencia asoló esta comunidad indígena cuando sus miembros empezaron a morir y a desaparecer en extrañas circunstancias".

Delante y detrás de las cámaras

En estos momentos se sabe que Plemons será quien interprete al agente del FBI Tom White, mientras que DiCaprio será Ernest Buckhart, sobrino del personaje que interpretará Robert De Niro.

Jesse Plemons interpreta a Tom White, antiguo comandante de Texas, que establece un equipo infiltrado y que incluye a un agente nativo en el grupo. Junto a DiCaprio, De Niro y Plemons estarán Brendan Fraser, reciente ganador del Oscar por La ballena y Lily Gladstone.

Dado el talento que tiene delante y detrás de cámaras, se espera que sea una de las películas más sonadas durante la temporada de premios.

Killers of the Flower Moon es una producción de Imperative Entertainment, Sikelia Productions y Appian Way. Los productores son Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas y Daniel Lupi, junto a DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer y Niels Juul como productores ejecutivos.

Apple TV+ y su lista de proyectos

La plataforma Apple TV+ se convirtió en la primera en ganar el Oscar a la mejor película hace dos años con CODA: Los sonidos del silencio. Además de Killers of the Flower Moon, entre sus próximos grandes proyectos también se espera Kitbag, dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Joaquin Phoenix como Napoleón Bonaparte, junto a Vanessa Kirby como la emperatriz Josefina.

