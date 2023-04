Chris Evans: "No importa cuál sea el proyecto, mete a Ana de Armas en tu equipo porque va a elevar el material"

Tras Puñales por la espalda y El agente invisible, Chris Evans y Ana de Armas vuelven a coincidir en pantalla. Esta vez en una historia en la que ambos son el foco de atención, Ghosting, una comedia romántica y de acción escrita por los guionistas de Deadpool y las últimas películas de Spiderman.

El estreno cinematográfico del viernes 21 de abril en Apple TV+ comienza como una rom-com al uso: Chico conoce chica. Hay algún roce inicial, pero la química es innegable. Pasan juntos una noche inolvidable y a la mañana siguiente ella desaparece y no le responde ningún mensaje. Cuando él viaja a otro continente para darle una sorpresa, es él quien se la lleva, al verse en medio de una conspiración de espionaje internacional, momento en el que descubre que ella es una agente de la CIA.

"Ese primer acto, en el que conoces a los personajes y los ves juntos, es la base para que funcione el resto de la película", explica De Armas a SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL. "Parece que podrían tener un futuro juntos, todo va genial y, entonces, cuando empieza la parte de acción de la película, los animas porque quieres que la parte de romance también suceda".

Ana de Armas y Chris Evans en 'Ghosting'

[El efecto Ana de Armas: los tráilers podrían considerarse publicidad engañosa en Hollywood]

Evans, está de acuerdo, y destaca que esto fue lo que más llamó la atención en los test screenings (proyecciones de prueba con público limitado), "empiezas la primera hora como una película romántica y luego das un giro brusco a la derecha a una película de acción. Eso es lo que la hace tan única y refrescante".

Con Sin tiempo para morir, la última entrega de James Bond y El agente invisible, De Armas ya tenía experiencia en el género, pero esta es la primera vez que lleva el peso de todas las secuencias de acción. Aunque Evans afirma que no ha sido una sorpresa verla brillar en esos momentos, sí aprovecha la ocasión para alabar su talento y entrega: "una cosa es empezar la secuencia y luego dejar que tu doble haga todo lo demás, pero Ana estaba totalmente comprometida".

"Esta es una industria que puede volverse limitada y repetitiva si lo permites. Una vez haces algo que funciona van a repetir la fórmula" Ana De Armas

"La escena de la cueva, en la que ella me arrastra para sacarme mientras va liquidando a todos sus contrincantes, la hicimos en la primera semana de rodaje y no era un material fácil", señala el actor que interpreta "al novio" en la película. "Tenía que ponerlos en su espalda, darles la vuelta, rodar con ellos, patearlos, caer al suelo... Son movimientos físicos reales que te dejan moretones reales en el cuerpo, pero ella no solo lo hacía una vez, quería repetirlo hasta que quedaba satisfecha con el resultado".

De Armas ha encadenado varios proyectos de este tipo y tiene pendiente el estreno de Ballerina, el spin-off de John Wick, pero confiesa que esto no forma parte de una estrategia planificada: "Nunca pensé que iba a hacer películas de acción. Pero aquí estoy", afirma.

"El granjero de 'Ghosting' se parece más a mí que Steve Rogers. El mayor logro de mi carrera es haceros creer que soy Capitán América" Chris Evans

"Es una oportunidad que vino con James Bond y lo estoy disfrutando mucho, añade. "Es gratificante hacer estas películas, creo que el entretenimiento es necesario en el cine y al público realmente le gustan". Pero es consciente que de ella depende seguir en ese camino o no.

"Esta es una industria que puede volverse limitada y repetitiva si lo permites. Una vez haces un papel que funciona, van a querer repetir la fórmula, porque esto es un negocio", señala De Armas cuando le preguntamos si le preocupa encasillarse. "Para muestra, esta es la tercera vez que Chris y yo estamos trabajando juntos (ríe). Lo importante es cómo te sientas con lo que haces, mientras te guste lo que estás haciendo, mientras me guste lo que esté haciendo, será la decisión correcta".

[Todo lo que sabemos de la nueva película de Daisy Ridley como Rey en ‘Star Wars’, por ahora]

A ese respecto, Evans cree que por las ofertas que recibe no le parece que la industria lo haya encasillado. Sin embargo, piensa que quizá sea más difícil para el público verlo como alguien distinto al Capitán América. "Supongo que depende de mí asegurarme de diversificar los papeles. Lo que sí os puedo decir es que el granjero de Ghosting se parece más a mí que Steve Rogers. El mayor logro de mi carrera es haceros creer que soy Capitán América".

La nominada al Oscar por Blonde ha tenido con Ghosting su primera oportunidad de participar en el proceso creativo de un proyecto como productora ejecutiva junto a Evans. "Habíamos trabajando juntos antes, pero esta vez eso hizo que la experiencia fuera diferente. Nunca había formado parte de esa parte del proceso desde el principio y ver a Chris trabajando detrás de cámaras fue genial".

Como productor, Evans fue quien propuso a De Armas para el papel de Sadie. Y no tuvo que convencer a nadie, "Dexter Fletcher (el director) y los productores estábamos emocionados con la posibilidad de que aceptara, solo teníamos que convencerla ella".

Ahora que la ha visto liderar el proyecto delante y detrás de cámaras, solo tiene buenas palabras para su compañera, y un consejo para la gente de la industria: "La cámara la adora, su instinto siempre es perfecto ya sea para comedia, drama, acción o romance. No importa cuál sea el proyecto, mete a Ana de Armas en tu equipo porque va a elevar cualquier material".

'Ghosting' se estrena el 21 de abril en Apple TV+.

Sigue los temas que te interesan