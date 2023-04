Charlie Sheen y Chuck Lorre volverán a trabajar juntos en una serie de comedia tras ‘Dos hombres y medio’

Doce años después de hacer juntos una de las mejores sitcoms de los últimos años con Dos hombres y medio, Charlie Sheen y Chuck Lorre volverán a trabajar juntos en la que será la nueva comedia de Max: la serie How To Be a Bookie. Será la primera comedia del renovado servicio de streaming y en España podrá verse en HBO Max.

Así lo ha desvelado en exclusiva Deadline, que la define como una de las series más esperadas del año, confirmando a Sheen como protagonista junto al cómico Sebastián Maniscalco.

Lorre fue el cocreador y productor ejecutivo de la serie junto a Sheen, que fue el protagonista de Dos hombres y medio y obtuvo cuatro nominaciones al Emmy durante su tiempo en la serie.

[Lo que escribió Logan Roy en ese “papel” del episodio 4x04 de ‘Succession’]

Sin embargo, se acabó marchando en la octava temporada por varios conflictos personales, entre los que se incluyen su entrevista viral para la cadena ABC y su proceso de rehabilitación por su anterior consumo de drogas. Sheen hizo una serie de comentarios despectivos sobre Lorre públicamente, y Lorre decidió añadirle un giro muy drástico a su personaje en la serie.

Este proyecto forma parte del prometedor regreso de Sheen a la televisión y se suma a otro proyecto como el drama Ramble On, una serie creada por Doug Ellin (El séquito).

Una colaboración histórica

'Dos hombres y medio'.

La colaboración de Sheen y Lorre dio lugar a una de las series de comedia más exitosas de los últimos veinte años: Dos hombres y medio. Estaba protagonizada por Sheen y cocreada y producida por Lorre, pero llegó a su final de forma abrupta en 2011, especialmente tras las declaraciones públicas de Sheen y sus ataques verbales a Lorre.

En ella seguíamos a Charlie Harper (Charlie Sheen), un soltero con dinero que tiene una casa en la playa y éxito con las mujeres. Pero su informal estilo de vida en Malibú se ve bruscamente interrumpido cuando su hermano Alan (Jon Cryer), muy deprimido por su divorcio, y su hijo Jake (Angus T. Jones), llegan para quedarse a vivir con él.

['The Idol', la serie de The Weeknd y el creador de 'Euphoria', tiene nuevo tráiler y fecha de estreno]

La situación se complica aún más gracias a Evelyn (Holland Taylor), la egocéntrica y controladora madre de Charlie y Alan y a la mujer de Alan (Marin Hinkle), de la que se está separando y que posiblemente sea lesbiana. Además, está Berta (Conchata Ferrell), la dominante ama de llaves de Charlie. A pesar de la complejidad de sus vidas y de sus tensas relaciones, Charlie y Alan tienen una cosa en común: adoran a Jake y quieren lo mejor para él.

Desde aquellos polémicos años que ambos vivieron, Sheen asumió la responsabilidad de sus acciones y expresó el pesar que sintió por su salida de la serie y también su intención de hacer las paces con él. Finalmente, ambos han solucionado sus problemas y llegado a buen puerto, dando pie a una colaboración histórica con el nuevo proyecto How To Be a Bookie.

[George RR Martin temía que el nuevo spin-off de ‘Juego de tronos’ pareciera una sitcom por su título]

En esta producción, coescrita por Lorre y Nick Bakay, un corredor de apuestas veterano (Maniscalco) lucha por sobrevivir a la inminente legalización de las apuestas deportivas, clientes, familia, compañeros de trabajo cada vez más inestables y un estilo de vida que lo lleva de un lado a otro.

Además de contar con Charlie Sheen y Sebastián Maniscalco como protagonistas, el reparto de la serie lo completan Omar J. Dorsey, Jorge Garcia, Andrea Anders, Vanessa Ferlito y Maxim Swinton.

Lorre dirige el primer episodio y ejerce como productor ejecutivo a través de su productora Chuck Lorre Productions junto a Bakay, Maniscalco, Judi Marmel y Andy Tennant, que también dirige varios episodios.

Sigue los temas que te interesan