Lo que escribió Logan Roy en ese “papel” del episodio 4x04 de ‘Succession’

Succession ha dejado otro capítulo para el recuerdo, un episodio embotellado que reunió a todos los personajes en el apartamento de Logan el día después de lo que pasó en La boda de Connor. Si no has visto el 4x04, sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad.

En Honeymoon States pasaron muchas cosas. Connor negoció la compra del apartamento a Marcia, la junta de accionistas aprobó que Kendall y Roman se hicieran cargo de la empresa, descubrimos que Shiv está embarazada, Tom le recordó a todos "que está para servir", y Kendall demostró que, al final, sí tiene el instinto asesino que tanto anhelaba ver su padre.

Pero entre tanta actividad, sí algo quedó claro en este episodio es que, aún después de muerto, Logan sigue moviendo los hilos de su familia biológica, política y empresarial. Mientras algunos (Kerry) lloraban su marcha, y el resto intentaba reforzar sus posiciones en un nuevo tablero, Logan Roy apareció de entre los muertos con un mensaje: un documento sin fechar y sin registro del notario en el que dejó por escrito alguna de sus últimas voluntades.

[¿Me creerías si te dijera que todo lo que hemos visto en ‘Succession’ ha ocurrido en tan solo un año?]

Durante toda esta semana, en Twitter seguiremos debatiendo si el nombre de Kendall Logan Roy está subrayado o tachado. Seguramente, como con la foto aquella del vestido azul o dorado, nunca conseguiremos ponernos de acuerdo.

Quizá tampoco lleguemos a descifrar el significado del nombre de Greg con un interrogante, pero lo que sí podemos hacer, gracias a la dedicación de los fans de la serie en Reddit, es conocer el texto completo que escribió el patriarca en el polémico documento.

A mis testamentarios y a mi familia,

Lo que sigue es un registro de adicciones y aclaraciones que se añadirán a mi carta oficial de deseos en caso de mi fallecimiento:

He creado este registro para facilitar a mis albaceas testamentarios y a mi familia la información que necesitarán tras mi fallecimiento. Incluye información financiera y personal que será necesaria para resolver ciertos asuntos, así como preferencias y sugerencias para los arreglos que deban hacerse. Espero que este documento ayude a mi familia a pasar unos momentos difíciles.

Es mi preferencia que el título y el papel de director general de la empresa recaigan en mi hijo, Kendal Logan Roy.

Con respecto a los arreglos de mi funeral: mi funeral y entierro se llevarán a cabo de acuerdo con las costumbres y prácticas de la Iglesia Católica Romana.

Mis himnos preferidos: Amazing Grace, Abide With Me, Here I Am, Lord, I Watch the Sunrise Lighting the Sky, The Lord's My Shepard (Salmo 23).

Deseo ser enterrado con la copia adjunta de la fotografía de mi hermana Rose colocada en (...) y una de mi esposa, Marcia, en el bolsillo derecho del pecho.

Deseo cambiar el epitafio de mi lápida de (...) establecido en mi (...):

"Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante". Proverbios 12:19-28

Dejo a mi jefe de seguridad, Colin Stiles, mi Rolex Daytona Lapis (...)

En cuanto a los bienes personales, incluir lo siguiente: Aconsejo que permanezcan en un lugar seguro indefinidamente hasta (...) y (...) familia (...) complicaciones financieras innecesarias (...) colección de pinturas impresionistas y (...) Suiza.

Atentamente, Logan Roy.