Sylvester Stallone sigue en plena forma a sus 76 años: protagonizará una comedia de acción en Amazon.

Amazon Studios ha adquirido Never Too Old to Die, una comedia de acción que protagonizará y producirá Sylvester Stallone con su productora, Balboa Productions.

La película escrita por Brian Otting (Prom Car '91), que aún no tiene director, arranca con un misterioso asesinato dentro de una casa de retiro para espías. Un héroe de la Guerra Fría intentará encontrar al asesino que vive entre ellos, convirtiéndose en su misión personal.

Stallone produjo y protagonizó recientemente Samaritan (2022), una película de superhéroes de Amazon Prime Video. También podemos verle actualmente en Tulsa King, una serie de Taylor Sheridan sobre un miembro de la mafia de Nueva York que se ve exiliado a Tulsa donde tendrá que empezar de nuevo, y que supuso uno de los mejores estrenos del cable en EE. UU. en 2022. Y próximamente aparecerá en el MCU dentro de la película Guardianes de la galaxia: Volumen 3, donde volverá a interpretar a Stakar Ogord, el legendario capitán de los Devastadores.

Sylvester Stallone junto a Javon "Wanna" Walton en 'Samaritan'. Amazon Prime Video

El acuerdo entre Amazon y Stallone

Según ha adelantado Deadline, este será el primer proyecto dentro del acuerdo de primera opción firmado por varios años entre Sylvester Stallone y Balboa Productions con Amazon Studios.

Dentro de este acuerdo, Stallone se encargará de producir, dirigir, protagonizar y escribir tanto películas como series de televisión y programas. Todos los contenidos estarán disponibles en Prime Video, y es probable que algunas películas se estrenen primero en cines.

"Sylvester Stallone es una innegable leyenda de Hollywood que ha creado algunos de los personajes más icónicos y atemporales de nuestra generación. Como actor, escritor, director y productor, ha definido su propia marca épica de narración e inspiró a personas de todo el mundo", dijo Jennifer Salke, directora de Amazon y MGM Studios. "Estamos entusiasmados de continuar nuestra relación con Sylvester y Balboa Productions para ofrecer más de su emocionante visión creativa a nuestras audiencias globales".

Balboa Productions y Amazon Studios ya han trabajado juntas anteriormente bajo MGM, recientemente adquirida por Amazon. Balboa es la productora de Samaritan, que se estrenó en Prime Video en agosto de 2022.

Sylvester Stallone protagoniza la serie 'Tulsa King'. SkyShowtime

Fundada en 2018, Balboa Productions tiene en su catálogo la serie de televisión Tulsa King, renovada para una segunda temporada por Paramount+; la docuserie The Family Stallone, sobre la familia del actor que también se verá en Paramount+; y Los mercenaros 4, la última entrega de la franquicia de acción.

La productora también tiene en posproducción la adaptación cinematográfica de Lost On a Mountain In Maine, basada en el libro del mismo nombre. La película cuenta la inspiradora historia de un niño de 12 años que, separado de su familia por una tormenta, debe luchar para mantenerse con vida durante su aventura de nueve días perdido en el bosque de Maine.

