'Succession' ya dejó el mejor episodio de toda la serie y aún no va ni por la mitad de la temporada 4

Sabíamos que esto tenía que pasar, pero no podíamos imaginar que sería tan pronto. Succession ha dejado un episodio que será recordado como uno de los mejores de la historia de la televisión y, aunque después de verlo hay muchas emociones e ideas que procesar, lo primero en lo que pienso es que. si en este punto Jesse Armstrong y su equipo ya han llegado a una cima que parece tan difícil de superar, es porque lo que nos tienen preparado debe ser extraordinario.

Quizá no podíamos imaginar que lo que pasó ocurriría en este primer tramo de la entrega final de la serie, pero hay que reconocer que pecamos de inocentes al no prever que después de haber visto la muerte del camarero en la boda de Shiv, y la muerte de la inocencia de "the kids" en la boda de su traicionera madre, teníamos que haber estar preparados para una gran sorpresa en la boda de Connor. Las bodas de los Roy sí que son eventos.

Pero al margen de lo inesperado que fuera o no lo que ocurrió, lo que desde luego me tomó totalmente por sorpresa fue que la muerte de Logan me dejara tan devastada. Como a Collin, alma de cántaro.

Roman obedeciendo a su padre en contra de su voluntad.

No su muerte per se, porque lo vimos ser despreciable hasta el último momento, por la posición en la que puso a Roman o por decidir no asistir a la boda de su hijo mayor, de quien supimos que tiene un trauma adicional con la tarta Reina Victoria. Todo el mérito de mi tristeza lo tienen los actores, el guion de Jesse Armstrong y la dirección de Mark Mylod. La serie y todos ellos ya se han ganado sus respectivos Emmy, y aún no vamos por la mitad de la temporada.

En el vídeo de detrás de cámaras de este episodio, Armstrong y Mylod explicaban por qué decidieron rodar fuera de campo la muerte del titán de Waystar Royco: "Queríamos capturar la muerte como la experimenta la gente en la era moderna a través del teléfono y el correo electrónico. Esto hace que el espectador se vea reflejado en los hijos de Logan, sin poder despedirse de él y teniendo que procesar lo ocurrido sin previo aviso".

[La familia Roy según el elenco de 'Succession': "Son miserables juntos, pero no tienen a nadie más"]

Junto a esta decisión creativa y narrativa estuvo la de rodar sin pausas la larga escena de 28 páginas que comienza cuando Roman recibe la primera llamada de Tom en la que le dice que su padre no está bien y está muy enfermo. En Succession ruedan en película con varias cámaras al tiempo, y lo que hicieron fue planificar la secuencia para que siempre hubiera alguna cámara grabando mientras las otras necesitaban cambiar el rollo de película. El Emmy de mejor dirección ya está otorgado y aún no han comenzado las inscripciones.

Kieran Culkin, el actor que interpreta al menor de los hermanos Roy, y el director del episodio no están seguros de cuál de los dos tuvo la idea. Da igual, fue una idea brillante. Es físicamente imposible no compartir las emociones de los hermanos Roy cuando seguimos en tiempo real su desconcierto, el miedo, la frustración, la incapacidad de procesar los sentimientos, de expresarse, y su obligación de poner en pausa al duelo porque hay que tomar decisiones de negocio.

('Succession' 4x03)

Además de lo sorpresivo que fue para ellos, y como si no acarrearan traumas suficientes desde la infancia, ahora suman no haberse reconciliado con su padre a pesar de que él fuera a buscarlos al karaoke la noche anterior. Sí, fue por interés en el negocio, pero de todas formas dio un primer paso. Y lo que los pensamientos intrusivos les recordarán en las noches de insomnio es que si Logan iba en ese avión, es porque habían puesto en peligro el acuerdo y querían que pidiera más dinero.

Roman podría tener la conciencia tranquila, pero la primera vez que decidió plantarle cara a su padre y expresarle cómo se sentía con lo que le había obligado a hacer, resultó ser la última, haya escuchado el mensaje o no. Por ahora, nos siguen dando momentos de los tres hermanos juntos apoyándose de la torpe manera que son capaces y los estoy atesorando mientras duren.

[Alan Ruck ('Succession'): "Connor solo quiere ser presidente porque espera que eso impresione a Logan"]

Connor y Willa, los ganadores del 4x03 de 'Succession'.

El único heredero Roy que está un poco más en paz consigo mismo es Connor. Y en medio de tanto caos y la guerra de buitres que se avecina por la esperada sucesión de la empresa, al menos él y Willa tuvieron un final feliz en este episodio. No es la boda que habían soñado, pero quién nos iba a decir después de ver el primer episodio de Succession que ellos iban a ser la pareja más estable y honesta de toda la serie. Su relación era transaccional como todas en ese universo, pero estaba clara desde el principio.

Se lo merecen. Si Logan Roy hubiese ido a la boda de Connor seguramente habría muerto de todas maneras, pero rodeado por sus hijos. En cambio, murió tirado en el suelo de un avión. Justicia poética.

