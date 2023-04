George RR Martin temía que el nuevo spin-off de ‘Juego de tronos’ pareciera una sitcom por su título

HBO ha encargado otro spin-off de Juego de tronos titulado El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante. Esta nueva serie precuela del Universo Juego de tronos se basa en los conocidos como Cuentos de Dunk y Egg, unas novelas cortas escritas por George R. R. Martin que se sitúan casi cien años antes de los eventos narrados en Canción de Hielo y Fuego y vistos en la serie Juego de tronos.

Esta serie de cuentos centrada en el futuro Lord Comandante de la Guardia Real, llamado Ser Duncan el Alto, y su escudero, conocido como Egg, es conocida por los fans como, simplemente, Dunk y Egg, pero el autor de las novelas ha comentado en su blog por qué buscaron un título diferente que se alejara del libro.

"El título provisional será A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante en España). Si ese será el título final, no puedo decirlo con certeza… más allá de decir que no, no se llamará Cuentos de Dunk y Egg o Las aventuras de Dunk y Egg o Dunk y Egg", escribió Martin en la última publicación de su blog titulada A Knight and a Squire.

[HBO desarrolla una secuela de ‘Juego de tronos’: será un spin-off centrado en Jon Snow con Kit Harington]

Un siglo antes de los eventos acontecidos en Juego de Tronos existieron Ser Duncan el Alto y su escudero, Egg.#StreamOnMax #SevenKingdoms pic.twitter.com/PnWHM0Zowe — HBO Max España (@HBOMaxES) April 12, 2023

George R. R. Martin también comentó: "Me encanta Dunk y amo a Egg, y sé que los fans se refieren a mis novelas como Las historias de Dunk & Egg, por supuesto, pero hay millones de personas que no conocen las historias y el título necesita intrigarle a ellos también. Si no conoces a los personajes, Dunk & Egg suena como una sitcom. Laverne y Shirley. Abbot y Costello. Beavis & Butthead. Por lo que no. Queremos "caballero" en el título. Los caballeros y la caballería son fundamentales para los temas de estas historias".

El autor también ha comentado que HBO ha encargado la serie al completo y que el guion del primer episodio ya está acabado. También adelantó que "lo más probable" es que la serie tenga seis episodios, "aunque eso no está escrito en piedra".

[“Continuará donde lo dejamos”: El creador de ‘La Casa del Dragón’ da más pistas de la temporada 2]

Cartel de 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante'. HBO Max

Un proceso largo

Martin también aprovechó para reflexionar sobre la gran cantidad de tiempo que llevan el desarrollo de las adaptaciones de sus obras. Comentó que en 2016, cuando Juego de tronos emitía su sexta temporada, le lanzó dos ideas a HBO: "la Danza de los Dragones, que a su debido tiempo se convirtió en La casa del dragón… y Dunk & Egg. Eso fue hace siete años. (Apenas puedo creerlo yo mismo). La conclusión es que el desarrollo lleva tiempo".

Los rumores sobre el 'Universo Juego de tronos'

"Veo todas estas historias en internet sobre otros spin-offs que son asesinados o abandonados… no tengo idea de dónde sacan estas cosas… y simplemente me hace negar con la cabeza", añadió. "La serie de Nymeria todavía está en desarrollo. Así es la serie de La Serpiente Marina. Acabo de tener una gran semana con ello, trabajando con guionistas. Y hay otros, tanto de acción real como animados", ha concludio Martin sobre las constantes especulaciones alrededor del Universo Juego de tronos.

[Malas noticias para los fans de ‘La casa del dragón’: el estreno de la temporada 2 se hará esperar]

De qué irá el spin-off

Titulada como El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, la serie se situará un siglo antes de los eventos de Juego de tronos, en una era en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y en la que el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva.

Dos héroes inverosímiles deambulaban por Poniente en una época en la que grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Unos improbables e incomparables amigos.

Martin estará involucrado

Al igual que con Juego de tronos y La casa del dragón, el autor de las novelas ejercerá como guionista de la nueva serie y como productor ejecutivo junto a Ira Parker. Ryan Condal y Vince Gerardis, veteranos en el Universo de Juego de tronos, serán los productores ejecutivos.

Hasta ahora, Martin ha publicado tres novelas en la saga Cuentos de Dunk y Egg: El Caballero Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso. Estas tres novelas se recopilaron en un misma publicación titulada El Caballero de los Siete Reinos.

Sigue los temas que te interesan