Jennifer Garner: "Era fan del libro y le dije a Reese Witherspoon que tenía que hacer este papel"

"Le leía Lo último que me dijo a mi hijo en la cama por la noche. Se nos pasaba la hora de ir a dormir, pero le decía 'lo siento, tenemos que leer otro capítulo'". Jennifer Garner se obsesionó con la novela de Laura Dave desde el principio, y se enamoró de su protagonista, por eso, cuando supo que Reese Witherspoon había adquirido los derechos de la adaptación, le escribió y le dijo: "tengo que hacer ese papel, tengo que ser Hannah".

Witherspoon incluyó la novela de Dave en su famoso club de lectura y decidió producir la serie a través de su productora Hello Sunshine. Cuando el papel estuvo disponible, Garner contactó con ella. "He sido amiga de Reese desde siempre y nunca la pondría en la incómoda posición de verse presionada o decirme no puedo contratarte. Así que le dije: Mira, dejando 20 años de lado, estas son las razones por las que creo que puedo hacer este papel y por qué es tan importante para mí". Las razones fueron convincentes.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con la actriz, con Josh Singer (showrunner) y Laura Dave (autora de la novela) sobre el proceso de creación y los puntos fuertes de la nueva serie de Apple TV+, un thriller que sigue a Hannah (Garner), una mujer que de la noche a la mañana se ve obligada a cuidar a Bailey (Angourie Rice), su hijastra de 16 años, después de que su marido (Nicolas Coster-Waldau) desaparezca sin dejar rastro, y dejando solo una nota que dice: "protégela".

[Las mejores series para ver en streaming el fin de semana del 14 de abril]

Jennifer Garner en 'Lo último que me dijo'

¿De qué debe proteger a Bailey? ¿Dónde está su marido? ¿Por qué huyó? ¿Era realmente quien decía ser? Estas son algunas de las preguntas que deberá resolver la heroína de esta historia, mientras emprende un viaje literal y metafórico en busca de respuestas junto a una adolescente con la que no tenía mucha relación.

Hannah fue criada por su abuelo y nunca tuvo hijos. Cuando conoció a Owen (Coster-Waldau) no estaba preparada para ser madre, y realmente ni él ni Bailey esperaban que lo fuera, por lo que a menudo sus esfuerzos de formar parte de la vida de la adolescente eran vistos por esta como una intromisión y una molestia. Cuando Owen desaparece se ven obligadas a trabajar juntas, "les guste o no, por su propia seguridad y como equipo para intentar resolver las cosas.", señala Garner.

Angourie Rice y Jennifer Garner en 'Lo último que me dijo'

Esta relación que empieza como respuesta a una situación forzada en la que las dos preferirían no estar es lo que enamoró realmente a la actriz y productora, que afirma que Lo último que me dijo "es la historia de amor entre Hannah y su hijastra". Ninguna de las dos lo esperaba ni lo buscaba, "pero Hannah es honesta con ella, siempre está dispuesta a hablar y sigue sus instintos, para mí esas son partes importantes de la maternidad, así que resultó ser una buena madre", añade.

A la protagonista de Alias le conquistó la mezcla de géneros de esta adictiva novela, que es una historia de un misterio, un thriller y un relato sobre la maternidad y el amor, una combinación que le parece "apasionante y poco frecuente", que se elevó con el equipo de la serie delante y detrás de cámaras.

Victor Garber, que interpretó al padre de Garner durante cinco temporadas de Alias aparece aquí en un papel que no vamos a revelar, pero la actriz confiesa que no pudo ocultar la emoción con el reencuentro, "me comporté como una fan en el plató".

También tiene las mejores palabras para Coster-Waldau, "es el cielo absoluto. No podríamos haber tenido un Owen más perfecto". Y transmite el mismo cariño y admiración al hablar de Angourie Rice (Mare of Easttown): "Era la compañera de escena perfecta en todos los sentidos. Me encantó trabajar con ella y me enseñó mucho".

['The Marvelous Mrs. Maisel' regresa para su último acto con un as bajo la manga]

La vinculación de Garner con el proyecto fue total desde un inicio. Un proceso colaborativo en el que también tiene crédito como productora ejecutiva. "Junto a Josh (Singer), nuestro showrunner, y Laura (Dave), la autora de la novela, pasamos meses juntos leyendo todos los guiones bajo un árbol en su patio trasero, revisándolos una y otra vez. Eso me ayudó mucho a encontrar a Hannah, pero también nos ayudó a todos a encontrar el corazón de la serie".

Singer, ganador del Oscar por Spotlight, y Dave están felizmente casados desde 2008 y son el tándem perfecto para llevar esta historia a la pantalla. La conocen al dedillo, se respetan y confían plenamente en el talento y criterio del otro. Una complicidad que se hace patente durante la entrevista, en la que se completan las frases con tal precisión que parecería que están leyendo un guion.

Cuando supieron que Garner estaba interesada en el papel, no lo pensaron dos veces porque "sabían que tenían a la Hannah perfecta", pero además de una actriz se encontraron a una gran compañera de equipo. "Sabíamos que era una actriz maravillosa, pero no sabíamos lo gran colaboradora que es. Es una líder maravillosa y carismática en el plató", apunta Singer.

"Leer los guiones con ella en nuestro patio nos permitió perfeccionarlos para que estuvieran lo mejor posible cuando empezáramos a rodar", añadió Dave, "y creo que también permitió a Jen vivir el personaje. Hizo sugerencias que nos ayudaron mucho".

'Lo último que me dijo' está disponible en Apple TV+.

Sigue los temas que te interesan