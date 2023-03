"El hijo forma parte de la trilogía de Florian Zeller, compuesta por obras que hablan de la salud mental", describe Laura Dern, que en la película interpreta a Kate, una de las figuras maternas de la historia.

El cineasta ganador del Oscar adapta su propia obra de teatro en pantalla, en un largometraje que se estrena el 3 de marzo en cines y que también protagonizan Hugh Jackman (Logan, Los miserables), Anthony Hopkins (El padre), Vanessa Kirby (The Crown) y Zen McGrath.

Se sitúa un par de años después del divorcio de los padres de Nicholas (Zen McGrath), un joven de 17 años que ya no siente que pueda quedarse con su madre, Kate. Se muda con su padre Peter (Hugh Jackman) y la nueva pareja de éste, Beth (Vanessa Kirby). El contexto allí será diferente, porque su padre tendrá que hacer malabares con el trabajo, el nuevo bebé que ha tenido con Beth y una oferta del trabajo de sus sueños en Washington.

Peter intentará cuidar de Nicholas como le hubiera gustado que lo hubiese cuidado su propio padre. Pero al buscar en el pasado para corregir sus errores, pierde de vista cómo aferrarse a Nicholas en el presente.

Según Laura Dern, El hijo "examina de forma genuina el papel que desempeñamos como padres y cómo soportar lo insoportable que te sucede como individuo y lo demoledor que es no tener respuestas".

La actriz reconoce: "Solo conocía El padre, tanto la obra que se interpretaba en Broadway como su adaptación a la pantalla, de la que me enamoré. Había oído hablar de El hijo y La madre, pero no las había visto ni leído, hasta que [Zeller] me llamó y me pidió que la leyera y quedamos para hablar de la película", recordó.

"Me preparé para el papel indagando en la vida misma. Hay tanta depresión crónica y ansiedad entre la gente de todas las edades, y tantos adolescentes que lo sufren... Según las estadísticas, son el porcentaje que más lo sufre, antes e incluso después de la pandemia".

'El hijo'

"Incluso en mi propia familia hemos tenido que lidiar con la ansiedad y la depresión. Todo eso ha sido mi principal maestro", siguió contando sobre el proceso de dar vida a esta historia.

Hablando sobre el personaje al que interpreta, Laura Dern detectó que en la película "el dolor, la culpa, la confusión y los reproches" son en realidad el punto de partida de Kate. Dern cuenta su proceso de convertirse en "una defensora del personaje", donde "no se justifican sus acciones", pero tampoco "se la juzga moralmente, sino contemplándola con compasión".

"Me rompe el corazón, porque es muy vulnerable y tiene derecho a estar enfadada. Y aunque no lo veamos en la película, siente que se queda sin recursos y es ahí donde empieza su historia", observa.

Sobre el tema central de la obra, Laura Dern volvió a mencionar la depresión, algo que "todos estamos acostumbrados a ver". Para ella, "esta película no ofrece respuestas, pero conseguirá que se siga hablando del tema", porque "como individuos, como amigos y failiares que servimos de apoyo, ayudará a que comprendamos qué indicios buscar y ver cuánto sufren nuestros seres queridos. Sobre todo, cuando somos padres".

"Espero que la película nos invite a cuidarnos a nosotros mismos, no solo a nuestros hijos, sino a toda una comunidad que ha estado sufriendo desde tiempos inmemoriales, pero especialmente ahora", concluye.

