‘Quantumanía’ se desploma en taquilla: la peor caída de una película de Marvel confirma la fatiga del UCM. The Walt Disney Company

Los peores presagios se confirman para Marvel. Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, su último gran estreno en cines y película inaugural de la Fase 5, ha sufrido la mayor caída histórica en la taquilla tras su estreno de un largometraje de Marvel Studios. Y todo esto, después de ser la cinta del Universo Cinematográfico Marvel con peores valoraciones tras Eternals.

Tras un estreno en el que cosechó unos decentes 106 millones de dólares en las taquillas estadounidenses, la película solo sumó 32,2 millones en su segundo fin de semana, marcando una brutal caída del 69% tras su debut.

A esto se suman las malas críticas recibidas, gracias a las que ostenta el dudoso honor de ser la segunda película peor valorada del UCM según el ranking portal Rotten Tomatoes, con un dramático 48% (solo superada por Eternals con el 47%).

Quantumanía ocupa actualmente el podio de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel con una mayor caída en la taquilla en su segundo fin de semana. Hasta ahora, el ranking lo coronaban Thor: Love and Thunder, con una bajada del 67%, Viuda negra, que sufrió un desplome del 67,8 % con su estreno en simultáneo en Disney Plus y Eternals, que cayó un 62% después de las críticas tan negativas que recibió.

Una fuente cercana a la película declaró a Deadline que no estaban preocupados: "Puedo decir que estamos increíblemente orgullosos de la película, Jonathan Majors hace un trabajo fantástico como Kang. Es la película que queríamos hacer. La taquilla es lo que es. Pero no va a impedir que la gente vuelva a los cines".

Qué está pasando en Marvel

Ante los últimos acontecimientos en torno a Marvel Studios, a los que se ha sumado esta mala noticia, los analistas en Holywood se debaten sobre si es un "simple" bache con esta película o un punto de inflexión en la franquicia más grande que existe actualmente.

Precisamente, hace unos días nos preguntábamos en SERIES & MÁS cuántas series de Marvel y Star Wars son demasiadas, y si estamos empezando a ver notoriamente los primeros síntomas de la fatiga de ambas propiedades intelectuales.

¿Cuántas series de Marvel y Star Wars son demasiadas? Disney

Aunque algunos expertos han quitado hierro al asunto afirmando que ha tenido la mejor apertura de la trilogía y compensa por mucho la caída que ha sufrido o que es algo habitual en las películas de Marvel que se lanzan como piezas clave dentro del futuro del UCM, el hecho es que el debate se ha convertido en la comidilla recurrente en Hollywood durante las últimas semanas (sí, están corriendo los ríos de tinta). Y cuando el Monte Lee suena, agua lleva.

La trilogía Ant-Man

Amortiguando el golpe, hay que tener en cuenta que Ant-Man nunca ha sido la saga más popular dentro del UCM, y que su recaudación se ha ido multiplicando en un 50% con los estrenos de los nuevos títulos. Si su primera parte recaudó 57 millones de dólares en el primer fin de semana, la segunda hizo 75 y esta tercera ha cosechado 100. Por lo que esta última entrega es la que con diferencia la que mayor recaudación ha conseguido.

Jonathan Majors como Kang el Conquistador. The Walt Disney Company

Pero también es cierto que es el título que ha contado con más presupuesto (200 millones, según ha podido confirmar Variety, con respecto a los poco más de 125 de las dos primeras entregas).

También, que ha sido la película encargada de presentar al villano más relevante desde Thanos -y único que se ha salvado de la quema de la película-, el futuro antagonista de la siguiente película de los Vengadores que veremos en 2025, La Dinastía de Kang.

Y por último, que es una piedra angular para el futuro del Universo Cinematográfico Marvel. Hecho que la convierte en un checkpoint para todos los fans, que tienen que verla "obligatoriamente" si quieren seguir viendo sus series y películas sin preguntarse continuamente qué demonios está pasando aquí. El fomo del que Marvel tanto se ha beneficiado, al menos hasta el momento, ya que con Quantumanía no parecen haber convencido un vez más a los fans.

