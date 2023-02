¿Cuántas series de Marvel y Star Wars son demasiadas?

Hace unos días, el jefe de Marvel Studios Kevin Feige, concedía una entrevista en exclusiva a Entertainment Weekley en la que hablaba sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel con motivo del estreno de Ant-Man y la Avispa: Quantumania, película encargada de prender la mecha de la Fase 5.

Además de confirmar Spider-Man 4, el arquitecto del universo Marvel en las pantallas reabría un debate que se empezó a generar con el lanzamiento de Disney+ y que se ha extendido en los últimos meses: Marvel está haciendo demasiado contenido e inundando el mercado.

En palabras más políticamente correctas de Feige durante la entrevista "El ritmo al que estamos estrenando series en Disney+ cambiará para que cada una pueda tener la oportunidad de brillar". O lo que es igual, están echando el freno por que los primeros síntomas de la fatiga de superhéros empiezan a notarse y corren el riesgo de acabar con la gallina de los huevos de oro.

[Todas las series y películas del Universo Cinematográfico de Marvel que se estrenarán en 2022]

'Ant-Man y la Avipsa: Quantumanía' ha sido el último estreno del Universo Cinematográfico de Marvel. Disney

Demasiado Marvel

Desde que The Walt Disney Company lanzara su plataforma de streaming el 12 de noviembre de 2019, Marvel ha estrenado 5 series en 2021 (Bruja escarlata y Visión, Falcon y El Soldado de Invierno, Loki, Qué pasaría si...? y Ojo de Halcón), 3 en 2022 (Caballero Luna, Ms. Marvel y She-Hulk: Abogada Hulka), y tienen otras 7 anunciadas para 2023 y 2024 (Loki T2, Invasión Secreta, Echo, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos, Daredevil: Born Again, Armor Wars y la serie sobre Wakanda).

A esto habría que añadirle otros contenidos como los especiales La maldición del Hombre Lobo y Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas, ambos en 2022.

Si a esto le sumamos su producción cinematográfica que se estrena directamente en salas de cine, con una media de 3 películas anuales, el resultado es que Marvel está teniendo un nuevo estreno cada dos meses -o menos-. Y los parones entre sus productos son entre escasos e inexistentes con series que están continuamente en emisión.

Un cóctel molotov que hace que el "mojo" de Marvel esté saltando por los aires en mil pedazos. Esa capacidad de generar eventos alrededor del lanzamiento de cada producto que la ha caracterizado. El exceso es lo opuesto a la único, a lo especial, a lo exclusivo. Y la gula ha sido su pecado capital.

Si bien es cierto que este síntoma de agotamiento aún no se ha notado de manera dramática en la taquilla, sí que se ha vivido una clara tendencia a la baja durante la Fase 4. Y el inicio de la 5 no ha dado para revivir esos días en los que dominaban implacablemente la taquilla, cosechando más de 22.000 millones de dólares en todo el mundo con sus tres primeras fases.

Además, parece que la crítica empieza a darle de lado tras el apoteósico final de la Fase 3 con Vengadores: Endgame (Eternals y Quantumanía no han llegado al 50% en Rotten Tomatoes), y los fans también han dejado de reírle las gracias y comprarle ciegamente cada nuevo producto que le coloca en sus pantallas.

[Todas las series del universo Star Wars que veremos en Disney+ a lo largo de 2022 y 2023]

Mando y Grogu, los protagonistas de 'The Mandalorian'.

¿Y Star Wars?

Si viramos del Universo Marvel al de Star Wars, nos podemos encontrar un caso muy parecido. Aunque los últimos traspiés que ha sufrido el imperio de George Lucas en la taquilla, especialmente con Han Solo: una historia de Star Wars, ha hecho que la mitología de La Guerra de las Galaxias se refugie en la televisión como lugar seguro tras el exitazo de The Mandalorian.

Actualmente, la "fuerza" de Star Wars está preocupantemente mermada en el cine, con varios proyectos anunciados y posteriormente cancelados -entre ellos, una nueva trilogia con los creadores de Juego de tronos-, y sin tener fijada aún una hoja de ruta tras el fin irregular de la saga de los Skywalker.

Sin embargo, el lanzamiento de Disney+ se produjo con una de sus series como estandarte. La de mando y "baby yoda". A partir de ahí, en 2021 se estrenarían 3 más (El Libro de Boba Fett, Visions y La remesa mala). En 2022 otras 3 (Obi-Wan Kenobi, Andor y Las crónicas Jedi). Y para 2023 y 2024 hay ya anunciadas 6 más (Ahsoka, Skeleton Crew, The Acolyte, Lando, Rangers of the New Republic y Young Jedi Adventures).

El poder de las franquicias

Recientemente, el CEO de Warner Bros. Discovery David Zaslav, anunciaba el regreso de El Señor de los Anillos al cine por que "Necesitamos más franquicias en pantalla grande". Y hace unos meses, abrió la puerta a más películas de Harry Potter. Ya sabemos que es lo que quieren todos los jefazos de los estudios de Hollywood, pero ¿de verdad lo que necesitamos los espectadores en el cine y la televisión son precisamente más franquicias?

Elijah Wood y Ian McKellen en 'El señor de los anillos'. Warner Bros.

Que a Disney le esté pasando lo mismo tanto con Marvel como con Star Wars es un signo evidente de lo que está sucediendo. Disney+, al igual que toda la compañia Disney, ha cimentado el poder de su plataforma en sus franquicias, que están siendo explotadas hasta la extenuación y andan bordeando la fina línea entre dar a los fans lo que quieren y empacharlos hasta que vomiten.

Por supuesto que toda nueva película y serie será bien recibida por los devotos fans de los universos Marvel y Star Wars, el problema es el precio que están pagando por ello. Y en gran parte, éste está siendo que se prima el tener un nuevo estreno por encima de cuidar esos productos, que tengan un sentido dentro de la mitología y aporten un valor al espectador.

¿Cantidad o calidad?

Casi en una suerte de alineación planetaria que se ha dado en la última semana sobre este debate, al CEO de contenidos de HBO y HBO Max Casey Bloys le preguntaban en Variety qué pasaba con el resto de spin-offs de Juego de tronos, de los que se había hablado, pero de los que hace tiempo que no teníamos noticias más allá de La casa del dragón.

Bloys daba sus claves en este sentido: "Mi filosofía es que un buen guion sea la prioridad número uno". "No lo estoy haciendo en base a querer tener una [serie] al año, dos [series] al año. Quiero hacerlo basándome en los guiones que nos entusiasman". "Recuerda que desarrollamos muchas series, rodamos un piloto, desarrollamos un montón de guiones y solo obtuvimos La casa del dragón".

[Malas noticias para los fans de ‘La casa del dragón’: el estreno de la temporada 2 se hará esperar]

Emma D'Arcy como la princesa Rhaenyra en 'La casa del dragón'. HBO Max

"Hacer eso de nuevo requerirá el mismo de esfuerzo. Tienes que desarrollar muchas cosas, probar cosas. Nunca sabes lo que va a funcionar. Así que actualmente estamos haciendo eso. No me opongo a ningún número de series. Probablemente haya un límite natural para la cantidad que los fans quieren, pero estoy abierto a cualquiera siempre que nos sintamos bien con los guiones y las perspectivas de una serie".

Bloys, con una franquicia enorme en sus manos como es la de Juego de tronos, parece estar claramente posicionado en un bando, que por otra parte, ha sido siempre el de HBO.

Nada es para siempre

Como nos bien enseñó la canción de Cómplices que abría la mítica serie de Antena 3, nada es para siempre. Ni en al cultura pop. Ni en Marvel. Ni siquiera en Star Wars. Y lo que dicen ahora nuestros ojos tristes es que están fatigados por tantos superhéroes y tantas franquicias, que no tienen más valor que simplemente ser un producto más en una mastodóntica estrategia industrial.

Hollywood, en esta era de incertidumbre entre el alzamiento de las plataformas de streaming y una taquilla no es lo que solía ser, se ha acomodado en una fórmula que le ha funcionado y dado una lluvia de millones, pero debe cuidar más sus productos y lanzamientos, y no exprimirlos hasta la extenuación si no quiere hastiarnos para siempre.

En cualquier caso, parece que Marvel Studios está escuchando a los fans. Y Kevin Feige, siempre el más listo de la clase, ya ha tomado buena nota de ello. Veremos cuál es la deriva que toma Star Wars.

Sigue los temas que te interesan