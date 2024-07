Hablamos con la showrunner de 'The Acolyte' sobre sus planes para la temporada 2 y el futuro de la serie

Amandla Stenberg y Leslye Headland en el rodaje de 'The Acolyte'

Con una mujer como showrunner y un reparto muy diverso, para sorpresa de nadie, el fandom tóxico de siempre empezó a vomitar odio antes del estreno de The Acolyte, pero mientras unos estaban escribiendo reseñas negativas de la serie sin verla, los fans de Star Wars que decidieron darle una oportunidad han estado disfrutando cada semana de un gran spin-off.

Leslye Headland no solo ha demostrado tener un gran conocimiento, respeto y cariño por todo lo relacionado con esta franquicia -ya fueran películas, series, novelas, cómics y hasta fanfics-, también se ha confirmado como una gran narradora.

Con agradecidos episodios de 30 minutos, The Acolyte ha conseguido mantener el interés semana a semana mientras quema trama y hace avanzar la historia, respetando la estructura episódica y dosificando la información de forma que lo que se reserva nunca parece forzado.

La muestra perfecta de esta generosidad ha sido encontrarnos con la resolución de uno de los grandes misterios en el quinto episodio, algo que la mayoría de las series se habría guardado como as bajo la manga para los minutos finales de la temporada.

En el cuarto episodio, la serie reunió a todos sus protagonistas en el planeta Khofar siguiendo la pista de Kelnacca. Mae y Osha llegaron con sus respectivos aliados y para el final se produjo el inevitable encuentro con el Sith, que se resolvió en el quinto capítulo, el mejor de la temporada junto con el del flashback, que no solo reveló la identidad de su villano, también dejó varias escenas de lucha memorables y no le tembló el pulso para matar personajes principales.

'The Acolyte' 1x06

A un episodio del final de temporada, es inevitable empezar a preguntarse si la serie tiene un final cerrado o si tendrá continuidad, algo de lo que EL ESPAÑOL habló con Leslye Headland antes del estreno en Disney+.

"Si algo he aprendido después de trabajar en televisión desde hace una década, es que cuando tienes una primera oportunidad la aprovechas", dice cuando le preguntamos cuántas temporadas tienes planeadas para contar la historia.

"Si te han dado una primera temporada, no la escribes pensando en guardarte cosas para una segunda. Al menos no deberías. En lo único que tienes que pensar es en crear una historia con principio, nudo y desenlace", afirma, avanzando que el final de esta primera entrega de The Acolyte "será satisfactorio en términos de estructura narrativa".

Esto no quiere decir, sin embargo, que en caso de ser renovada la serie Headland no tendría nuevos caminos por explorar.

Amandla Stenberg, Lee Jung-jae y Leslye Headland en el rodaje de 'The Acolyte'

"Una vez hemos contado esta historia y resuelto el conflicto principal que hemos planteado al inicio de esta entrega, también dejamos algunas pistas que sugieren lo que podríamos explorar en el caso de que tuviéramos continuidad".

"Si nos renuevan por una segunda temporada", continúa, "será en ese momento cuando empezaremos a trazar el mapa de hasta cuántas entregas creemos que podemos llevar esta historia, siendo siempre realistas. Y pensando en nuevos personajes a los que matar (risas)."

Sobre lo que podemos esperar del final de temporada, Headland reveló en una entrevista la semana pasada en Inverse que en los dos últimos episodios "Hay más acción y más sables láser", además, "el tono es más oscuro y todo es más emocional".