Esta es la curiosa conexión entre 'Elder Ring' y 'The Acolyte': cómo el Sith se inspira en el videojuego

Al margen del fandom tóxico que decidió vomitar su odio en The Acolyte escribiendo reseñas negativas de la serie antes de verla, los fans de Star Wars que decidieron darle una oportunidad continúan disfrutando cada semana de un gran spin-off de este universo mientas crece su admiración por su creadora.

Leslye Headland no solo ha demostrado un gran conocimiento, dominio, respeto y cariño por todo lo relacionado con Star Wars, ya sean películas, series, novelas o cómics, también les ha conquistado con su afición a otras obras de entretenimiento cumbres de la cultura popular, como Elder Ring.

Los fans de este premiado videojuego de rol de acción desarrollado por FromSoftware han descubierto con sorpresa que Headland encontró la inspiración para el diseño del atuendo del Sith en este universo, concretamente en uno de sus jugadores más legendarios: Let Me Solo Her.

Atención: en este texto hay spoilers hasta el episodio 6 de The Acolyte.

'The Acolyte'

Headland reveló en una entrevista en Inverse, que la lógica tras la ausencia de armadura de Qimir, que va vestido solo con una vaporosa túnica negra y un intimidante casco con los brazos desnudos al descubierto, es algo que resalta "su confianza y enorme habilidad", de la misma manera que jugadores como Let Me Solo Her.

En Elder Ring, y otros juegos de este tipo, un jugador puede invitar a otros a unirse a una partida para ayudar a derrotar a enemigos difíciles, lo que se conoce coo invocación. Let Me Solo Her saltó a la fama al unirse a las partidas para ayudar a otros jugadores a derrotar al que posiblemente sea el jefe más difícil del juego: Malenia, la Diosa de la Podredumbre.

Qimir

Haciendo honor a su nombre, este icónico guerrero derrotaba sin ayuda a Malenia mientras sus aliados se limitaban a mirar y animar desde la barrera. Su 'outfit' es otro aspecto esencial de su fama, ya que el legendario jugador se lanza a la batalla vistiendo únicamente ropa interior y una cacerola en la cabeza.

"Cuando invocas en el juego, siempre invocas a la gente que no lleva nada puesto", explica Headland. "La idea es que los jugadores sepan que los que no necesitan la armadura tienen un nivel de habilidad increíble, '¿Por qué llevarías armadura si no te van a golpear?'".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarana Khunpolpitak (@thames_malerose)

Como Let Me Solo Her, Qimir no necesita proteger su cuerpo, solo confiar en su habilidad. Y así quedó demostrado en el quinto episodio, en el que se enfrentó a varios Jedi venciéndolos a todos con brutalidad y gran eficacia.

Al igual que los jugadores más hábiles de Elden Ring, Qimir se mostró prácticamente intocable en la batalla. El casco, tal como se reveló en el episodio 6, está fabricado con un material llamado Cortosis que, según le explicó a Osha, cumple la función de proteger su mente de las habilidades de la Fuerza de los Jedi que intenten ejercer algún tipo de manipulación o leerle la mente.

Además, la cortosis es un material que absorbe mucha energía y puede desactivar temporalmente los sables láser al entrar en contacto con ellos, por lo que Qimir podía dar un cabezazo a un sable láser en plena batalla sin sufrir daños. Su función es la de mantener su anonimato y hacerlo inmune al uso mental de la Fuerza, no protegerlo de heridas de guerra