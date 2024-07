Es la mejor serie que no estás viendo: un thriller criminal con Lily Gladstone basado en una desgarradora historia real

Cuando aparece en pantalla, es imposible apartar la vista de Lily Gladstone. Fue una de las mejores actrices del pasado 2023 gracias a Los asesinos de la luna, la película de Martin Scorsese, y este año seguirá dando de que hablar. La intérprete acaba de estrenar en plataformas dos títulos a los que, sin duda, merece la pena echar un vistazo esta semana. El primero es el largometraje Fancy Dance y el más reciente ha sido Under the Bridge: El asesinato de Reena Virk, una serie que ya está disponible en Disney+.

Estrenada el pasado mes de abril en Estados Unidos, Under the Bridge es una serie de Hulu basada en un crimen real que está basada en el libro homónimo de Rebecca Godfrey. La protagonizan Gladstone y Chloe Guidry y está inspirada en el crimen real y el asesinato de Reena Virk.

La ficción narra el asesinato de una adolescente de catorce años en un pequeño pueblo de Canadá y cómo en este contexto, siete adolescentes y un varón serán acusados del salvaje asesinato. Y aunque haya habido que esperar unos meses para verla en España, puede que estemos ante uno de los grandes lanzamientos televisivos del verano.

Un nuevo misterio

'Under the Bridge: El asesinato de Reena Virk'

Después de la desgarradora interpretación de la actriz en Los asesinos de la luna, Lily Gladstone está de vuelta con un proyecto similar en su temática. Mientras que la película de Scorsese narraba los asesinatos de algunos miembros de los Osage, Under the Bridge también sigue una trayectoria similar, con el asesinato de una joven en Canadá en el centro de la trama.

En ambos casos, Gladstone tiene un papel fundamental no solo como espectadora del asesinato, sino también como trata de averiguar qué fue lo que ocurrió en realidad. En Under the Bridge, la actriz da vida a Cam Bentland, una oficial de policía que investiga el caso.

De hecho, parece que el siguiente paso natural en la carrera de la actriz era el de esta serie, porque los personajes de Mollie en Los asesinos de la luna y de Cam en Under the Bridge son similares.